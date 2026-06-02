Resumen

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Las votaciones para los World Travel Awards Sudamérica 2026 estarán abiertas hasta el 12 de junio | Foto: PROMPERÚ
Las votaciones para los World Travel Awards Sudamérica 2026 estarán abiertas hasta el 12 de junio | Foto: PROMPERÚ
Por Redacción EC

El Perú vuelve a captar la atención del turismo internacional al ser nominado en más de 20 categorías de los World Travel Awards Sudamérica 2026, uno de los reconocimientos más importantes de la industria turística a nivel mundial.