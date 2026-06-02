El Perú vuelve a captar la atención del turismo internacional al ser nominado en más de 20 categorías de los World Travel Awards Sudamérica 2026, uno de los reconocimientos más importantes de la industria turística a nivel mundial.

Entre las principales categorías en las que participa el país destacan: Mejor Destino de Sudamérica 2026, Mejor Destino Culinario de Sudamérica 2026, Mejor Destino Cultural de Sudamérica 2026, Mejor Destino Natural de Sudamérica 2026 y Mayor impulsor del turismo sostenible de Sudamérica 2026. Asimismo, Machupicchu defiende su corona como Principal Atracción Turística de Sudamérica 2026.

Estas nominaciones reflejan el posicionamiento alcanzado por el Perú gracias a una estrategia sostenida de promoción turística impulsada por PROMPERÚ, basada en la segmentación y diversificación de la oferta nacional.

A través de campañas especializadas y acciones dirigidas a distintos perfiles de viajeros, el país ha fortalecido su presencia internacional en segmentos como turismo gastronómico, cultural, de naturaleza, aventura, lujo, reuniones y turismo sostenible, resaltando la riqueza y autenticidad de las experiencias que ofrece cada región del país.

Machu Picchu, orgullo peruano y maravilla del mundo moderno | Foto: Promperú

El reconocimiento internacional también evidencia el trabajo articulado entre el sector público y privado para fortalecer la competitividad del destino Perú, promoviendo experiencias turísticas sostenibles y descentralizadas.

En ese contexto, la gastronomía peruana, el legado histórico de nuestras culturas ancestrales, la biodiversidad y los paisajes naturales continúan posicionando al país como uno de los destinos más atractivos de la región.

Además de las categorías principales, el Perú también compite en reconocimientos vinculados al turismo de aventura, naturaleza, cruceros, avistamiento de ballenas, turismo deportivo y turismo juvenil. Del mismo modo, ciudades como Lima y Cusco destacan en categorías relacionadas a cultura, reuniones, eventos y escapadas urbanas.

Las votaciones para los World Travel Awards Sudamérica 2026 estarán abiertas hasta el 12 de junio y el público puede participar registrándose en la plataforma oficial de los premios.

Nominaciones

Principal Atracción turística de Sudamérica: Machupicchu

Mejor Destino Cultural de Sudamérica

Mejor Destino Culinario de Sudamérica

Mejor Destino Verde de Sudamérica

Mejor Destino de Sudamérica

Mejor Destino de Turismo de Aventura de Sudamérica

Mejor Destino Natural de Sudamérica

Mayor Impulsor del Turismo Sostenible de Sudamérica: Perú

Mejor Destino de Cruceros de Sudamérica

Mejor Destino de Avistamiento de Ballenas de Sudamérica

Mejor Destino de Turismo Deportivo de Sudamérica

Mejor Destino de Turismo Juvenil de Sudamérica

Destino más Romántico de Sudamérica: Lima

Mejor Destino para Viajes de Negocios de Sudamérica: Lima

Mejor Destino de Escapada Urbana de Sudamérica: Lima

Mejor Destino Urbano de Sudamérica: Lima

Mejor Destino Urbano Cultural de Sudamérica: Lima y Cusco

Mejor Destino de Festivales y Eventos de Sudamérica: Lima

Mejor Destino para Reuniones y Conferencias de Sudamérica: Lima

Mejor Destino de Playa de Sudamérica: Máncora

Mejor Oficina de Turismo de Sudamérica: PROMPERÚ

¿Cómo votar?

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