Lo que debía ser un simulacro controlado en un entorno sandbox terminó con Gemini obteniendo acceso administrativo a servidores reales. Te explicamos paso a paso cómo ocurrió la brecha y por qué el modelo detuvo el ataque por sí solo. (Foto: Google)
Lo que debía ser un simulacro controlado en un entorno sandbox terminó con Gemini obteniendo acceso administrativo a servidores reales. Te explicamos paso a paso cómo ocurrió la brecha y por qué el modelo detuvo el ataque por sí solo. (Foto: Google)
Por Paolo Valdivia

Un fallo de red en un entorno de pruebas de ciberseguridad permitió que el modelo de inteligencia artificial de Google accediera a la red pública e ingresara a sistemas reales. Aunque logró acceder a sus servidores, la IA se detuvo de forma autónoma al percatarse del error.

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