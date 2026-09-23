Hospital Dos de Mayo realiza el primer bypass coronario asistido por robot en el Perú

El Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM) realizó el primer bypass coronario asistido por robot en el Perú, un procedimiento de alta complejidad que permitió tratar a un paciente de 56 años con enfermedad coronaria severa mediante una técnica mínimamente invasiva.

La intervención se realizó con el sistema robótico Da Vinci, mientras el corazón del paciente continuaba latiendo y sin utilizar una máquina de circulación extracorpórea. De esta manera, el procedimiento se efectuó mediante pequeñas incisiones en el pecho, a diferencia de la cirugía tradicional a tórax abierto.

El paciente, procedente del interior del país, presentaba una enfermedad coronaria que dificultaba el adecuado flujo de sangre hacia el corazón. Ante esta condición, los especialistas utilizaron una arteria del propio paciente para crear una nueva vía que permitiera llevar sangre al músculo cardíaco y superar la zona arterial obstruida.

“El paciente presentaba enfermedad coronaria que dificultaba el adecuado flujo de sangre hacia el corazón. Por ello, se realizó un bypass utilizando una arteria del propio paciente para crear una nueva vía que permita llevar sangre al músculo cardíaco baipaseando la zona arterial obstruida”, explicó el Dr. Julio Peralta Rodríguez, jefe del Departamento de Cirugía de Tórax y Cardiovascular del HNDM.

Según explicó el especialista, este tipo de revascularización permite una intervención con menor sangrado y menos dolor, además de favorecer una rápida reincorporación del paciente a sus actividades cotidianas.

El HNDM impulsa la cirugía cardíaca asistida por robot

Este procedimiento forma parte del Primer Programa Nacional de Cirugía Cardíaca Asistida por Robot, desarrollado por el Hospital Nacional Dos de Mayo desde diciembre de 2025.

Desde su implementación, el equipo multidisciplinario del Departamento de Cirugía de Tórax y Cardiovascular ha realizado intervenciones de alta complejidad, entre ellas la resección de mixoma intracardiaco, el reemplazo de válvula mitral y el cierre de defecto septal interauricular.

El HNDM impulsa la cirugía cardíaca asistida por robot

Con la incorporación del bypass coronario asistido por robot, el hospital amplía el alcance de su programa de cirugía cardíaca mínimamente invasiva y suma una nueva alternativa para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares complejas.

Especialistas nacionales e internacionales participaron en la intervención

El avance se desarrolló en el marco de la jornada médica “Salvando Corazones”, iniciativa que permitió articular al equipo multidisciplinario del HNDM con especialistas internacionales liderados por el Dr. Aldo Rafael.

“Este intercambio nos permite incorporar nuevas técnicas, fortalecer nuestra experiencia y continuar desarrollando la cirugía robótica en nuestra institución en beneficio de los pacientes más humildes del país”, señaló el Dr. Julio Peralta Rodríguez.

Con este primer bypass coronario asistido por robot, el Hospital Nacional Dos de Mayo continúa ampliando el acceso a procedimientos cardíacos de alta complejidad y mínimamente invasivos, y fortalece su desarrollo como centro de referencia en cirugía cardiovascular de alta complejidad en el Perú.

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