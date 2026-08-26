La inteligencia artificial (IA) ya forma parte de nuestras vidas, del trabajo y de los estudios. Por ello, Google acaba de anunciar el lanzamiento de un año completo sin costo de su plan Google AI Plus para estudiantes universitarios elegibles. Y en el caso de Perú, esta campaña coincide con el reinicio del semestre académico.

Se trata de una iniciativa global. Según señala la firma tecnológica, para los estudiantes fuera de Estados Unidos, esta oferta brinda acceso a modelos avanzados con límites de uso dos veces más altos en Gemini y 400 GB de almacenamiento en la nube integrados en Google Drive, Fotos y Gmail.

¿Qué es lo que se puede encontrar? Junto con la suscripción de 12 meses, Google incorporó herramientas de estudio directamente en la aplicación de Gemini:

Nuevo Hub exclusivo para estudiantes: Un espacio centralizado donde los universitarios pueden acceder a sus ofertas, organizar cuadernos de estudio, preparar tarjetas de memoria (flashcards) y realizar cuestionarios de práctica.

Cuadernos de estudio y sincronización con Calendar: Permite subir apuntes y sílabos para que Gemini cree un plan de aprendizaje paso a paso con evaluaciones breves. Además, con el permiso del usuario, la herramienta agendará automáticamente las fechas de exámenes y entregas en Google Calendar.

Investigación profunda con Gemini Live (Deep Research): Permite mantener conversaciones naturales con la IA para analizar materiales cargados en Google Drive. Con la nueva función Deep Research, los estudiantes pueden solicitar informes de investigación complejos que Gemini procesa en segundo plano (enviando una notificación al terminar) para luego debatirlos por voz de manera manos libres.

Google ofrece su inteligencia artificial como un asesor para universitarios. (Foto: Difusión)

Visualizaciones e interacciones en 3D: Genera simulaciones tridimensionales explorables, como rotar y acercar la estructura del ADN o ver el movimiento de un péndulo, y tablas dinámicas para comprender conceptos científicos, económicos o técnicos.

Pasos para activar el beneficio en Perú

Para acceder en Perú, lo primero que se debe hacer es ingresar al portal especializado en desde una cuenta personal de Google.

Validar la condición de alumno universitario activo utilizando el correo institucional (.edu.pe o de la casa de estudios) o cargando la acreditación de matrícula vigente.

Tras la verificación, la cuenta habilitará automáticamente el año de Google AI Plus sin cargos.

Con esta iniciativa, señala la compañía que se busca ofrecer a la comunidad universitaria en el Perú un tutor digital accesible para optimizar la investigación académica, la síntesis de bibliografía y la gestión del tiempo durante todo el ciclo académico.