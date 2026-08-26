Google inició una cammpaña para acompañar el estudio de universitarios a nivel mundial. (Foto: UNMSM)
Google inició una cammpaña para acompañar el estudio de universitarios a nivel mundial. (Foto: UNMSM)
Por Redacción EC

La inteligencia artificial (IA) ya forma parte de nuestras vidas, del trabajo y de los estudios. Por ello, Google acaba de anunciar el lanzamiento de un año completo sin costo de su plan Google AI Plus para estudiantes universitarios elegibles. Y en el caso de Perú, esta campaña coincide con el reinicio del semestre académico.

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