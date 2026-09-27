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Resumen

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Bill Gates, fundador de Microsoft. (Foto: JEFF PACHOUD / AFP)
Bill Gates, fundador de Microsoft. (Foto: JEFF PACHOUD / AFP)
/ JEFF PACHOUD
Por Agencia EFE

El magnate y filántropo Bill Gates, cofundador de Microsoft, advirtió este domingo de que una inteligencia artificial (IA) sin control podría provocar “mil millones de muertes”, en una nueva alerta en medio del debate sobre la regulación de esta tecnología.

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