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El cofundador de Microsoft, Bill Gates, habla durante el primer evento global Goalkeepers de la Fundación Gates en los países nórdicos, que se celebra en Estocolmo, Suecia, el 22 de enero de 2026. (JERREVANG / Agencia de Noticias TT / AFP).
El cofundador de Microsoft, Bill Gates, habla durante el primer evento global Goalkeepers de la Fundación Gates en los países nórdicos, que se celebra en Estocolmo, Suecia, el 22 de enero de 2026. (JERREVANG / Agencia de Noticias TT / AFP).
/ STEFAN JERREVANG
Por Agencia EFE

El fundador de Microsoft, Bill Gates, comparecerá el próximo 10 de junio en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el marco de la investigación sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein.

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