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Resumen

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Bill Gates señaló que, a diferencia de la aparición de los computadores o internet, la llegada de la IA supone una disrupción más amplia “en cuanto al número y tipo de empleos afectados, incluidos los de ‘cuello blanco’ (técnicos o calificados), y por su velocidad”. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP)
Bill Gates señaló que, a diferencia de la aparición de los computadores o internet, la llegada de la IA supone una disrupción más amplia “en cuanto al número y tipo de empleos afectados, incluidos los de ‘cuello blanco’ (técnicos o calificados), y por su velocidad”. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP)
/ FABRICE COFFRINI
Por Agencia EFE

El magnate estadounidense Bill Gates, cofundador de Microsoft, cree que la mayoría de las empresas de inteligencia artificial (IA) fracasarán y que el avance de esta tecnología configurará en la próxima década un mercado laboral muy distinto al actual.

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