China no deja de sorprender con lo que puede hacer en robótica. Esta vez un video muestra la prueba de un peculiar robot que ha sido conocido como el caballo robot.

Su verdadero nombre es Qiji T1000 y tiene la apariencia de un perro robot, pero a gran escala. Es tan grande que una persona puede viajar sentado en su lomo, como si fuera un caballo.

Señala el medio Xataka que quien está detrás de este robot es Dax Robotics y su destino es el trabajo de carga pesada.

Dax Robotics just unveiled Qiji T1000 — a ton-class robot horse built to carry 1,000 kg / 2,205 lb. 🐎🤖



Dax calls it the world’s first ton-class heavy-load robot horse.



The other number is the one that really got me: over 2,000 N·m of joint torque.



That is not the usual… pic.twitter.com/kRe95YtsXN — RoboHub🤖 (@XRoboHub) April 29, 2026

Sus articulaciones generan suficiente fuerza como para moverse en terrenos difíciles, por lo que operaría en nieve, hielo, pendientes y terreno de montaña.

Por otro lado, el medio NewsBytes informó que el robot puede transportar hasta 1000 kg, por lo que puede ser una ventaja frente a otro tipo de maquinaria.

Señalan que los robots con patas vienen asumiendo labores que las máquinas con ruedas y las orugas no pueden hacer. Además, gracias a su diseño podría incluso ser útil para la labor de rescate.