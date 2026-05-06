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Una persona puede montar esta máquina como si se tratara de un caballo. (Imagen: Xataka / Instagram)
Una persona puede montar esta máquina como si se tratara de un caballo. (Imagen: Xataka / Instagram)
Por Redacción EC

China no deja de sorprender con lo que puede hacer en robótica. Esta vez un video muestra la prueba de un peculiar robot que ha sido conocido como el caballo robot.

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