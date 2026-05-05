Resumen

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Las llamadas “alucinaciones” son un fenómeno en el que los modelos de lenguaje (LMM) generan información plausible pero inexistente, como estudios o artículos que nunca fueron publicados.
Las llamadas “alucinaciones” son un fenómeno en el que los modelos de lenguaje (LMM) generan información plausible pero inexistente, como estudios o artículos que nunca fueron publicados.
Por Redacción EC

Más de 111.000 de las aproximadamente 7 millones de publicaciones científicas de 2025 podrían contener referencias bibliográficas inválidas, muchas de ellas generadas por las alucinaciones de la inteligencia artificial. La cifra se desprende de un reciente análisis realizado por la revista Nature en cooperación con Grounded AI, una compañía que desarrolla herramientas para detectar este tipo de incidencias.

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