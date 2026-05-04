Resumen

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El Consejo Nacional de Ciencia es el organismo colegiado encargado de gobernar la NSF y preparar sus presupuestos. Foto: Jim Watson / AFP
El Consejo Nacional de Ciencia es el organismo colegiado encargado de gobernar la NSF y preparar sus presupuestos. Foto: Jim Watson / AFP
/ JIM WATSON
Por Redacción EC

Donald Trump ejecutó uno de los movimientos más polémicos contra la comunidad científica de su país al destituir de un solo golpe a los 22 miembros del Consejo Nacional de Ciencias (NSB, por sus siglas en inglés), sin ofrecer explicaciones públicas.

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