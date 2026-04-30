Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Grandes modelos de lenguaje como Grok, DeepSeek y ChatGPT son convenientes, pero tienen un precio invisible al mermar nuestras capacidades cognitivas. (Foto: Justin TALLIS / AFP)
Grandes modelos de lenguaje como Grok, DeepSeek y ChatGPT son convenientes, pero tienen un precio invisible al mermar nuestras capacidades cognitivas. (Foto: Justin TALLIS / AFP)
/ JUSTIN TALLIS
Por BBC News Mundo

Varios investigadores advierten que a medida que los grandes modelos de lenguaje asuman más tareas cognitivas, habrá un costo que pagar por esta externalización mental.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.