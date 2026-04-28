Freepik ha anunciado un cambio de identidad de marca por el que pasará a llamarse Magnific, en una etapa en la que tratará de liderar la ecomomía de ‘cuello azul’, que sitúa a la inteligencia artificial (IA) como motor del próximo gran cambio económico mundial.

La compañía malagueña ha apostado por un cambio de imagen para reafirmar su papel como la “plataforma creativa de IA más completa del mundo”, con la transición de herramientas fragmentadas a una infraestructura creativa integrada, como ha indicado en un comunicado de prensa.

Esta nueva estrategia engloba una serie de cambios en la plataforma, que agrupará la generación de imágenes, vídeo, upscaling, audio y colaboración en un único espacio de producción: Magnific.

De esta forma, Magnific integra mejores modelos de imagen y vídeo, tecnología de escalado con IA líder en el sector, espacio de trabajo colaborativo, herramientas exclusivas de 3D y escenarios virtuales, y una biblioteca de más de 250 millones de ‘assets’ creativos.

“El problema nunca fue el producto. La gente veía fragmentos: Freepik como banco de imágenes, Magnific como escalador. Esta es la primera vez que el sistema completo es visible como lo que ha sido en los últimos años: una única plataforma”, ha explicado el director ejecutivo de la empresa, Joaquín Cuenca.

Economía ‘no-collar’

“La Revolución Industrial creó los empleos de ‘cuello azul’ y la Revolución Digital los de ‘cuello blanco’”, ha señalado Cuenca. “Los creativos están a punto de volverse más poderosos de lo que nadie esperaba. Esa es la economía ‘no-collar. La de personas que no visten con cuello de camisa. Y ya está en marcha”, ha añadido el director ejecutivo.

Concretamente, esta nueva agrupación laboral hace referencia a aquellos roles creativos que emplean la inteligencia artificial en sus trabajos. En contraposición con la creencia de que la IA destruye empleos, Magnific defiende que la revolución de la IA se presenta como una oportunidad para la industria creativa, no como una amenaza.

En este contexto, la compañía tratará de enfocarse en esta nueva etapa en la economía ‘No-Collar’, que sitúa a la IA europea como motor del próximo gran cambio económico mundial.

Crecimiento y consolidación

Dieciséis años después de su fundación, Magnific se ha consolidado en el sector de la IA hasta el punto de contar con más de un millón de suscriptores de pago en su plataforma, y superar los 200 millones de dólares (170,7 millones de euros) de ingresos recurrentes anuales.

Concretamente, el plan ‘Business’ para equipos más pequeños, ha superado las 2.000 suscripciones desde su lanzamiento en enero, y está experimentando un crecimiento de 150 equipos por semanas, según datos de la empresa.

En esta línea, la empresa ha indicado que el 72 por ciento de los nuevos creadores son principiantes, lo que presenta un cambio estructural en el que los contenidos de alta calidad son más sencillos de producir y conllevan un coste menor.

No obstante, Magnific también ha estado presente en campañas de marcas como BBC, DeliveryHero, Puma, Guess, Alain Afflelou y Carl’s Jr, que han apostado por las herramientas de IA que ofrece la compañía.