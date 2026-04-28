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Freepik cambia su nombre por Magnific.
Freepik cambia su nombre por Magnific.
/ Magnific
Por Agencia Europa Press

Freepik ha anunciado un cambio de identidad de marca por el que pasará a llamarse Magnific, en una etapa en la que tratará de liderar la ecomomía de ‘cuello azul’, que sitúa a la inteligencia artificial (IA) como motor del próximo gran cambio económico mundial.

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