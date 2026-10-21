El Gobierno peruano estableció el perfil del nuevo funcionario que dirgirá la adopción de la IA en entidades del Estado. (Foto: generada con Gemini)
El Gobierno peruano estableció el perfil del nuevo funcionario que dirgirá la adopción de la IA en entidades del Estado. (Foto: generada con Gemini)
Por Redacción EC

Este miércoles el gobierno estableció el perfil y las responsabilidades del Oficial de Inteligencia Artificial (OIA), un funcionario que tendrá el trabajo de llevar la adopción estratégica, ética y segura de esta tecnología a nivel de las entidades del Estado.

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