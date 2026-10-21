Este miércoles el gobierno estableció el perfil y las responsabilidades del Oficial de Inteligencia Artificial (OIA), un funcionario que tendrá el trabajo de llevar la adopción estratégica, ética y segura de esta tecnología a nivel de las entidades del Estado.

Este cargo fue establecido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante Resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital N.° 004-2026-PCM/SGTD.

La norma también establece los plazos para su designación, las condiciones para el cumplimiento y adecuación del perfil, así como disposiciones para su registro, evaluación, continuidad y articulación con el Comité de Gobierno y Transformación Digital.

Por ejemplo, entre los requisitos se señala que como mínimo tenga una formación universitaria con grado de bachiller y especialización en inteligencia artificial, mediante diplomatura, cursos o maestrías.

Además, establece que el especialista deberá contar con formación universitaria, experiencia profesional y conocimientos relacionados con la inteligencia artificial, además de idoneidad ética y conocimiento de la institución en la que se desempeña.

También se explica las funciones que tendrá el Oficial de Inteligencia Artificial, quien identificará oportunidades para aplicar la IA, formulará la Política Institucional de uso seguro, responsable y ético del Sistema Basado en Inteligencia Artificial. También tiene funciones de asesor, supervisor y coordinador.

Según información de la agencia EFE, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, indicó en un comunicado que con esta directiva se cumple “un hito más hacia la modernización del Estado”.

“Queremos un Estado más ágil, eficiente y digital”, indicó, con la nueva medida que podrá establecer el aprovechamiento de la IA en entidades públicas “de manera estratégica y responsable”.