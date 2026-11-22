Meta continúa, por ahora, actualizando sus plataformas digitales con nuevas funciones orientadas a mejorar la experiencia de los millones de usuarios. De hecho, entre sus principales novedades figuran herramientas de inteligencia artificial, opciones de personalización y mejoras en aplicaciones como Facebook, Instagram y WhatsApp, con el propósito de facilitar la comunicación y la creación de contenido. En ese contexto, la aplicación Muse, desarrollada por la empresa tecnológica, incorporó nuevas funciones basadas en voz y avatares creados con IA, que han despertado el interés de los entusiastas de la tecnología. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DE QUÉ TRATAN LAS NUEVAS FUNCIONES DE LA APLICACIÓN MUSE?

La aplicación Muse presentó por todo lo alto sus nuevas funciones que combinan avatares animados y voces personalizables para ofrecer una experiencia de interacción más cercana y natural con la inteligencia artificial. De esta manera, la app permite que sus usuarios pueden elegir entre tres modalidades de visualización: solo voz, avatar junto al chat o pantalla completa. Eso no es todo, tienen a su disposición cientos de voces con diferentes estilos y personalidades, desde acentos neoyorquinos hasta tonos inspirados en personajes de ficción.

Este agente personal, impulsado por Muse Realtime Avatar y Muse Realtime Voice, permite mantener conversaciones fluidas en tiempo real, interrumpir al asistente y recibir respuestas inmediatas. Asimismo, esta novedad busca integrar la IA en las actividades cotidianas, como planificar viajes, preparar presentaciones o desarrollar ideas mientras los usuarios realizan otras tareas. Cabe mencionar que esta actualización se implementará inicialmente en Estados Unidos y México, disponible en las versiones de Muse para dispositivos móviles, la web y computadoras Mac, conforme comparte Andina.

¿POR QUÉ SE RECALIENTA EL CARGADOR DEL CELULAR?

De acuerdo con los especialistas, una de las causas del recalentamiento del cargador es utilizarlo mientras el celular tiene puesta una funda gruesa, ya que esta puede favorecer la acumulación de calor y acelerar el desgaste de sus componentes. Por ello, recomiendan retirar el protector durante la carga y evitar exponer el dispositivo directamente al sol o colocarlo sobre superficies que retengan el calor. Otra de las sugerencias de los expertos para prolongar la vida útil de la batería es mantener su carga entre el 20 % y el 80 %, evitando que llegue constantemente al 0 % o al 100 %.

Asimismo, aconsejan activar las funciones de protección de batería y carga optimizada que incorporan los celulares, ya que ayudan a reducir su desgaste. Eso no es todo, los especialistas también recomiendan utilizar cargadores y cables originales o de marcas certificadas para evitar problemas de voltaje y sobrecalentamiento. Además, piden no utilizar accesorios que carezcan de garantías de seguridad y optar por la carga convencional durante la noche, ya que la carga rápida puede generar más calor en el dispositivo, conforme comparte La Nación.

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