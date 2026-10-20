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Resumen

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Nuevas medidas sobre la IA avanzada se aplicarían a cualquier empresa. (Foto: magnific.com)
Nuevas medidas sobre la IA avanzada se aplicarían a cualquier empresa. (Foto: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

Anthropic considera permitir que el gobierno estadounidense apague un modelo avanzado de inteligencia artificial (IA) en base al daño potencial que pueda causar, que estima en unos daños de más de mil millones de dólares o en la muerte de más de 50 personas.

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