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Un celular creado por OpenAI funcionaría no con base en aplicaciones, sino en agentes de IA. (Imagen creadada con inteligencia artificial)
Un celular creado por OpenAI funcionaría no con base en aplicaciones, sino en agentes de IA. (Imagen creadada con inteligencia artificial)
Por Agencia Europa Press

OpenAI trabaja en un ‘smartphone’ propio en el que la inteligencia artificial tendrá un papel central para gestionar la vida de los usuarios, para lo que ya trabaja con proveedores importantes de la industria tanto de procesadores como de ‘software’.

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