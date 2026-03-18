Resumen

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Es un juego de 'battle royale' que combina acción y construcción en un mundo vibrante y dinámico. Combina la rápida construcción de estructuras y la puntería en un entorno en constante cambio donde uno busca ser el último sobreviviente.
Es un juego de 'battle royale' que combina acción y construcción en un mundo vibrante y dinámico. Combina la rápida construcción de estructuras y la puntería en un entorno en constante cambio donde uno busca ser el último sobreviviente.
/ Epic Games
Por Agencia Europa Press

Epic Games ha anunciado el regreso a nivel global de Fortnite a Google Play Store, tras más de cinco años de juicios con Google por la posibilidad de introducir sistemas de pagos alternativos.

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