Fortnite continúa ampliando su universo con colaboraciones inesperadas y esta vez suma a una de las figuras más reconocidas del entretenimiento: Kim Kardashian. La empresaria y estrella de televisión debutará como personaje jugable en el popular videojuego de Epic Games gracias a dos nuevas skins que llegarán al juego el 13 de diciembre.

Con este lanzamiento, Kim se une a la lista de celebridades que ya forman parte del título como Eminem, Ariana Grande y Sabrina Carpenter.

Epic Games presentó a Kim Kardashian con un tráiler que la describe como madre, emprendedora, icono de la moda y estrella mediática.

Antes de su llegada, los jugadores podrán competir en la Copa de Kim Kardashian para intentar conseguir una de ellas gratis. (Foto: @kimkardashian / Instagram)

Su atuendo principal es un traje completo diseñado en colaboración con SKIMS, su propia marca de ropa. Además, contará con más de 25 variaciones de color y estilo. Otra de sus skins muestra un look con crop top y abrigo de piel.

Antes de su llegada a la tienda, los jugadores tendrán la oportunidad de conseguir una de sus skins gratis participando en la Copa de Kim Kardashian, un torneo oficial de Fortnite que se celebrará el 12 de diciembre.

El evento será en solitario del modo Battle Royale y permitirá jugar hasta diez partidas en tres horas. La meta es acumular la mayor cantidad de puntos mediante eliminaciones y buenas posiciones en cada partida.

Quienes logren quedar entre los mejores jugadores de su región podrán desbloquear sin costo la skin ‘Iconic Kim Kardashian’ antes de su lanzamiento global. En Europa, por ejemplo, será necesario ubicarse dentro de los 2.350 mejores al finalizar el torneo.

Además, todos los participantes que obtengan al menos ocho puntos recibirán el grafiti Rompecorazones como recompensa adicional.

A partir del 13 de diciembre, todas las skins y accesorios de Kim Kardashian estarán disponibles en la tienda de objetos del juego.

Con esta colaboración, Fortnite continúa expandiendo su metaverso con grandes figuras de la cultura pop. (Foto: @kimkardashian / Instagram)

La skin Iconic ofrecerá opciones de personalización, incluyendo cambios de color, distintos peinados y accesorios como lentes de sol. La segunda skin tendrá menos variaciones pero mantendrá un diseño fiel al estilo característico de Kim.

Este lanzamiento también marca el regreso de Kim al mundo gaming, donde ya tuvo éxito con su juego móvil “Kim Kardashian: Hollywood”, que estuvo activo durante diez años.

Tráiler de Kim Kardashian en Fortnite

