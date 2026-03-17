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Las altas temperaturas dificultarán la realización de actividades físicas en la intemperie. (Foto de Frederic J. BROWN / AFP)
Las altas temperaturas dificultarán la realización de actividades físicas en la intemperie. (Foto de Frederic J. BROWN / AFP)
/ FREDERIC J. BROWN
Por Agencia EFE

El aumento extremo de las temperaturas por el cambio climático dificulta hacer ejercicio. Una inactividad que, en 2050 y a nivel mundial, puede causar más de medio millón de muertes prematuras adicionales al año y perdidas de productividad superiores a 2.400 millones de dólares, indica un estudio basado en modelos.

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