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Microsoft ingresa a la IA médica con nueva herramienta. (Foto: generada con IA / Copilot)
Microsoft ingresa a la IA médica con nueva herramienta. (Foto: generada con IA / Copilot)
Por Agencia EFE

Microsoft anunció este jueves el lanzamiento de su inteligencia artificial (IA) Copilot Health, un nuevo espacio digital “independiente” en el que los usuarios pueden realizar preguntas sobre sus resultados de laboratorio e historiales médicos, así como buscar proveedores, analizar datos de relojes digitales y otras aplicaciones relacionadas con la salud.

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