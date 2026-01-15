IA agéntica cambia el comercio electrónico: la propuesta de Microsoft para dar soluciones a minoristas

Microsoft ha anunciado nuevas soluciones de inteligencia artificial (IA) agéntica para el comercio minorista, diseñadas para llevar la automatización a cada paso del proceso de compra, desde la planificación hasta la atención al cliente.

El tráfico generado por herramientas de IA a sitios de comercio electrónico creció un 693 por ciento durante la temporada navideña de 2025 respecto al año anterior, según datos de Adobe, que constatan un cambio en los hábitos de compra de los usuarios.

En respuesta, Microsoft considera que el comercio minorista debe apoyarse en la IA agéntica, una tecnología que permite priorizar decisiones o responder con rapidez a una necesidad concreta de un cliente, como ha expuesto en el congreso de la industria del retail NRF 2026, que se celebra entre los días 11 y 13 de enero en Nueva York (Estados Unidos), donde también ha presentado nuevas herramientas.

Una de ellas es Copilot Checkout, que permite a los comercios habilitar las compras directamente dentro de Copilot, para evitar redirigir a los usuarios a sitios externos cuando mantienen una conversación con este ‘chatbot’.

Esta solución cuenta con plataformas socias como PayPal, Shopify o Stripe, junto con marcas como Urban Outfitters, Anthropologie, Ashley Furniture o vendedores de Etsy.

Microsoft también ha lanzado una nueva solución de IA agéntica orientada a potenciar los equipos de tienda. Copilot Studio, disponible en una versión preliminar pública, ofrece a responsables y empleados una interfaz de lenguaje natural para obtener respuestas rápidas sobre disponibilidad de inventario o políticas internas, al tiempo que orquesta flujos de trabajo, detecta incidencias y recomienda las siguientes mejores acciones.

Los Brand Agents, ya disponibles en la plataforma Shopify, son agentes inteligentes que permiten a las marcas trasladar su voz y conocimiento a cada interacción digital. A ello se le suma una plantilla de asistentes virtuales que integran la tecnología de Copilot Studio y ofrecen la posibilidad de crear recorridos de compra y recomendaciones personalizadas en tiempo real.