Ya seas un creador de contenido o no, esta época se caracteriza por la producción de materiales audiovisuales cada vez más innovadores, llamativos, que informan o que simplemente entretienen, que puedes compartir con un gran público o con tus amigos y familiares en las redes sociales. Y aquí aparece el Oppo Reno 16 5G, un teléfono que parece pensado para crear.

Se trata de un smartphone que irrumpe en la gama media local con muchas características que le dan gran capacidad productiva. Puede ser una opción útil para quienes buscan entrar en medios digitales.

Lo hemos probado por algunas semanas. Pero, como en anteriores reseñas, es importante saber con qué tipo de teléfono nos encontramos.

Especificaciones Dimensiones y peso 151.21 x 72.42 x 8.36 (mm)

188g Pantalla 6.32″

FHD+ 2640×1216 Pixeles

120 Hz

460 PPI

600 nits (Típico)

Crystal Guard + AMOLED Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 Sistema operativo ColorOS16 (basado en Android) RAM 8Gb Almacenamiento 256GB Cámara trasera Ultra gran angular: 50MP

Gran angular: 50MP

Teleobjetivo: 50MP Cámara frontal 50MP Batería 6.000 mAh Colores Vino y Blanco

El modelo probado es de color Blanco.

Lo que llama la atención a primera vista es el diseño de la cubierta posterior. Lo que tenemos son varias figuras que refieren al espacio exterior, figuras que parecen sobresalir, que parecen moverse en la superficie del teléfono.

Este efecto se ha denominado Diseño Galáctico 3D. Es la figura de un planeta, con unas líneas curvas que lo envuelven, además de algunas estrellas. Lo curioso es que, cuando la luz incide sobre el equipo, las figuras parecen tener movimiento.

Así es el Oppo Reno 16 5G, de color blanco. / Daniel Bedoya Ramos

El diseño destaca por una figura tridimensional que parece moverse con el cambio de iluminación. / Daniel Bedoya Ramos

La firma tecnológica china informó que el efecto se logró con Tecnología Holográfica 3D. Esta consiste en la incorporación “de millones de estructuras microscópicas compuestas por microlentes y micropatrones que, al recibir la luz, muestran distintas perspectivas y generan una sensación de profundidad y movimiento”.

Indican que la impresión se logró con un proceso de nanoimpresión embebida, utilizado anteriormente en artículos coleccionables y etiquetas contra la falsificación. Uno de los retos consistió en adaptar esta tecnología.

El grosor del teléfono se encuentra dentro de lo regular. Es fácil de transportar. / Daniel Bedoya Ramos

El efecto es bastante llamativo, resulta interesante y original. En contraste, la estructura del teléfono se encuentra dentro de lo habitual: pantalla plana, con curva en los bordes, altavoces arriba y abajo, botones laterales de encendido y volumen, y por el otro lado, el botón de acceso directo a la inteligencia artificial (MindSpace).

Además, el apartado de cámaras también se ajusta a modelos anteriores de la misma marca: tres cámaras con el flash dentro de un marco cuadrado. También hay que señalar que el modelo color vino es un tanto más delgado y menos pesado, según Oppo.

Esto no reduce la singularidad del equipo. Lo más atractivo está en lo que se puede hacer con él.

Un teléfono para crear

Al inicio se habló de las redes sociales y la generación de videos y fotos curiosas. Bueno, el Oppo Reno 16 amplía la posibilidad de generar este tipo de imágenes, y desde tu propio celular. Es decir, sin la necesidad de instalar otras aplicaciones.

Para ir a la opción Crear hay que ingresar a la aplicación Fotos, que es diferente a la galería que ofrece Google. Es la aplicación propia de Oppo. Allí se puede encontrar hasta cinco opciones: Collage en HD, Editor de Video, Borrador AI, Brillo de retrato con IA y Collage Remix con IA.

Las dos últimas opciones destacan. Brillo de retrato con IA permite modificar la iluminación del personaje retratado, como si tuviera una luz de estudio o un flash externo. Pero, lo más llamativo es el Collage Remix con IA, una opción que impulsa la creatividad.

Esta función permite combinar diversas imágenes de tu galería para crear un video de hasta 6 segundos. Puedes seleccionar una foto o video como fondo. A esto se le puede agregar calcomanías personalizadas, que pueden ser extraídas de videos o fotos en movimiento de tu galería. Para extraer el objeto se utiliza el Recorte en movimiento con IA. En la prueba se utilizó una foto de libros como fondo, una foto en movimiento y una calcomanía predeterminada.

La función de collage permite crear imágenes en movimientos creativas con rectores. / Daniel Bedoya Ramos

La verdad, esta es quizá la función más innovadora con la que se puede realizar muchos videos ingeniosos. Para acceder a esto se necesita tener la versión actualizada del software con el ColorOS16.

Otra función con inteligencia artificial es MindSpace, un asistente personal que aun se encuentra en su versión beta de prueba. Funciona como un chat conversacional. También cuenta con Mind Pilot, una especie de agente de productividad. Es decir, el Oppo Reno 16 permite explorar funcionalidades propias de la IA directas en el teléfono.

Rendimiento y fotografía de 120X

Todo el trabajo con IA, de edición y multitarea no sería posible sin la participación del procesador. El Oppo Reno 16 trabaja con el procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. Tiene un año dentro del mercado. No es el último modelo en haber sido lanzado, pero se mantiene dentro de lo actual. Por ello se explica el buen rendimiento del teléfono.

A esto hay que sumar sus 8GB de RAM y los 6.000 mAh de batería que garantizan un trabajo de larga duración.

Todas las cámaras del Oppo Reno 16 son de 50MP. / Daniel Bedoya Ramos

¿Pero qué sería de la creación sin buenas imágenes? En torno a las cámaras, Oppo ha optado por uniformizar: todas las cámaras son de 50MP. Esto es bueno, en cierto punto, porque mantienen la misma resolución o tamaño al momento de cambiar de cámara.

Dentro de la función de fotografía, el Oppo Reno 16 tiene hasta cinco medidas (0.6X, 1X, 2X, 3.5X y 7X) y llega hasta un zoom digital de 120X, uno de los más amplios entre los teléfonos de gama media. Lo que sí se puede señalar es que, en el momento de la captura, el software interviene mucho en el procesamiento de la imagen, y se nota. Si te incomoda, una alternativa puede ser desactivar el HDR.

En cuanto al video, el Oppo Reno 16 graba en 720p, 1080p y 4K, en 30fps y 60fps. También incluye opciones de Video HDR, ultra estabilizador, enfoque del sonido, bloqueo de enfoque, y grabación a doble vista.

También destaca la función POP. A diferencia de los filtros, se trata de estilos fotográficos como la Fuga de Luz, que incluye algunos destellos como si fuera fotografía antigua; o Película instantánea, que recuerda el estilo Polaroid.

Estos son algunas muestras de fotografías tomadas con el Oppo Reno 16 5G.

Cámaras de 0.6X, 1X y 2X del Oppo Reno16. / Daniel Bedoya Ramos

Zoom de 3.5X, 7X y el zoom digital de 120X con procesamiento de imagen. / Daniel Bedoya Ramos

Cámara en modo ultra gran angular. / Daniel Bedoya Ramos

Zoom de 7X, que muestra amplio contraste entre enfoque y desenfoque. / Daniel Bedoya Ramos

Fotografía en modo Retrato. / Daniel Bedoya Ramos

La función POP del Oppo Reno 16 permite crear diferentes estilos fotográficos. / Daniel Bedoya Ramos

El Oppo Reno 16 se comporta bien con personajes en movimiento. / Daniel Bedoya Ramos