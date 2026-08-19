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Resumen

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El estudio indicó que las personas que realizaban mayores niveles de actividad física en su tiempo libre presentaban un riesgo de demencia un 24 % menor que las menos activas.
El estudio indicó que las personas que realizaban mayores niveles de actividad física en su tiempo libre presentaban un riesgo de demencia un 24 % menor que las menos activas.
/ Mabel Amber/Pixabay
Por Agencia EFE

La ciencia lleva tiempo constatando que hacer ejercicio disminuye el riesgo de demencia, pero ¿cualquier tipo de actividad física? Un estudio con datos de más de 4,2 millones de personas ha evidenciado que no, que la beneficiosa es la que se practica por placer y no por trabajo.

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