La natación es una de las actividades físicas más recomendadas por especialistas debido a los múltiples beneficios que aporta al organismo y a la salud mental. En un contexto donde el sedentarismo continúa afectando a millones de personas, esta disciplina destaca por ser un ejercicio completo, de bajo impacto y adaptable a distintas edades. Además de fortalecer músculos y articulaciones, también ayuda a disminuir el estrés, mejorar el sueño y aumentar la resistencia física. Incluso, expertos señalan que practicar ejercicios acuáticos de forma regular puede contribuir a prevenir enfermedades cardiovasculares y mejorar significativamente la calidad de vida. Descubre cómo nadar de manera constante puede transformar tu bienestar integral y ayudarte a llevar una vida más saludable.

¿QUÉ OCURRE CON TU CUERPO CUANDO TE SUMERGES EN LA NATACIÓN?

Practicar este deporte implica un compromiso total del organismo, ya que se activan de forma coordinada diversos sistemas biológicos. Según María Eneyda Romero, Brand Manager de Swim World: “El entrenamiento acuático permite trabajar todo el cuerpo, mejorar la resistencia y reducir el estrés”.

A nivel fisiológico, los cambios principales se manifiestan de la siguiente manera:

Optimización del flujo sanguíneo: Al ser una actividad aeróbica de cuerpo completo, el corazón se fortalece y la red circulatoria se vuelve mucho más eficiente.

Al ser una actividad aeróbica de cuerpo completo, el corazón se fortalece y la red circulatoria se vuelve mucho más eficiente. Expansión de la resistencia respiratoria: El dominio rítmico de la inhalación y exhalación bajo el agua incrementa significativamente la capacidad de los pulmones y el control del cansancio.

El dominio rítmico de la inhalación y exhalación bajo el agua incrementa significativamente la capacidad de los pulmones y el control del cansancio. Activación muscular simultánea: A diferencia de otros ejercicios, aquí se reclutan al mismo tiempo las extremidades, el tronco y la espalda, lo que desarrolla una fuerza equilibrada.

A diferencia de otros ejercicios, aquí se reclutan al mismo tiempo las extremidades, el tronco y la espalda, lo que desarrolla una fuerza equilibrada. Mejora de la composición corporal: Este esfuerzo integral no solo favorece el mantenimiento de un peso saludable, sino que también perfecciona la alineación y la agilidad de la estructura física.

Natación.

¿DE QUÉ MANERA NADAR AYUDA A REDUCIR EL ESTRÉS?

Sumergirse tiene un efecto terapéutico casi inmediato. El aislamiento del entorno y el ritmo constante de los movimientos favorecen una desconexión mental profunda, permitiendo que las tensiones cotidianas se disuelvan. Además, la respuesta química del cerebro ante el ejercicio acuático genera una sensación de plenitud.

Alivio de la ansiedad: La liberación de endorfinas actúa como un bálsamo natural para el sistema nervioso.

La liberación de endorfinas actúa como un bálsamo natural para el sistema nervioso. Enfoque mental: La necesidad de concentrarse en la técnica y la respiración ayuda a despejar la mente de preocupaciones externas.

La necesidad de concentrarse en la técnica y la respiración ayuda a despejar la mente de preocupaciones externas. Sueño reparador: Quienes nadan con frecuencia suelen reportar una mejora significativa en la profundidad y calidad de sus horas de sueño.

¿POR QUÉ LA NATACIÓN AYUDA A EVITAR LESIONES?

Uno de los aspectos más valorados de esta actividad es que el agua disminuye el impacto sobre las articulaciones. Gracias a la flotabilidad, las rodillas, caderas y columna soportan menos presión durante el ejercicio.

Según el Dr. Matthew Crowe, especialista en medicina deportiva de la Clínica Mayo, “la natación es suave para las articulaciones y excelente tanto para la salud cardiovascular como para el fortalecimiento del tronco”.

El especialista explica que fortalecer el abdomen, la zona lumbar y los músculos que rodean los hombros contribuye a mejorar la estabilidad corporal y a prevenir molestias musculares. Sin embargo, advierte que una técnica incorrecta o el exceso de entrenamiento pueden generar problemas, especialmente en los hombros.

¿QUÉ SON LAS PISCINAS CONTRACORRIENTE Y POR QUÉ SE HAN VUELTO POPULARES?

En los últimos años comenzaron a ganar terreno las llamadas piscinas contracorriente o ‘Endless Pools’, sistemas que generan una corriente regulable para nadar sin necesidad de grandes espacios.

María Eneyda Romero sostiene que “la técnica es fundamental” y que estos espacios ayudan a perfeccionar movimientos y respiración de manera más controlada. Además, permiten mantener entrenamientos continuos durante cualquier época del año, independientemente del clima, según recoge Infobae.

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