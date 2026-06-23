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Cada vez hay más evidencias de que en la aparición y el desarrollo del cáncer es esencial el metabolismo del paciente, que se sabe que está alterado. El ejercicio y la dieta serían uno de los métodos para regularlo.
Cada vez hay más evidencias de que en la aparición y el desarrollo del cáncer es esencial el metabolismo del paciente, que se sabe que está alterado. El ejercicio y la dieta serían uno de los métodos para regularlo.
/ Armin Forster/Pixabay
Por Agencia EFE

La investigación del cáncer explora nuevas vías que no consideran al tumor algo aislado del resto del cuerpo, sino que tienen en cuenta la relación entre ambos, así como la influencia que puede tener en su aparición la obesidad o cómo dieta y ejercicio pueden complementar los tratamientos.

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