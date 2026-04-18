La ciencia ha logrado identificar que el éxito de la actividad física no depende solo de la voluntad, sino también de la precisión del reloj biológico. Una reciente investigación publicada en la revista ‘Trends in Endocrinology and Metabolism’ sostiene que el organismo procesa la energía y regula las hormonas de formas muy distintas dependiendo del momento del día. Este hallazgo resulta fundamental para quienes buscan estabilizar sus niveles de glucosa, pues demuestra que elegir un horario inadecuado podría, en ciertos casos, restar beneficios al esfuerzo físico o incluso alterar el equilibrio metabólico en pacientes con condiciones específicas. Comprender cómo nuestros genes y células responden al cronómetro permite transformar el entrenamiento en una herramienta de salud mucho más potente y personalizada. Descubre cuál es el momento del día en que tus músculos aprovechan mejor el ejercicio, las razones científicas detrás de este fenómeno y por qué tu cuerpo responde de forma tan diferente según el horario que elijas.

¿EN QUÉ MOMENTO DEL DÍA SE LOGRA UN MEJOR CONTROL DE LA GLUCOSA?

Para obtener resultados óptimos en la regulación del azúcar, especialmente si se padece diabetes tipo 2, la ciencia apunta hacia la tarde y la noche. Los datos indican que la actividad física de intensidad moderada a vigorosa en este horario potencia la capacidad del cuerpo para procesar la insulina.

Según explican los investigadores, “el ejercicio vespertino y nocturno mejora de forma consistente el control glucémico y la sensibilidad a la insulina”. Este periodo del día favorece que las hormonas y los genes trabajen en sintonía para reducir la inflamación y mejorar el metabolismo, algo que no ocurre con la misma eficacia durante las primeras horas de la mañana.

Ejercicio en el atardecer. | Foto: Freepik

¿POR QUÉ EL EJERCICIO MATUTINO PODRÍA NO SER LA MEJOR OPCIÓN?

La razón principal radica en una reacción natural del organismo llamada “fenómeno del amanecer”. Al despertar, el cuerpo libera cortisol para activarnos, lo que provoca que el hígado envíe azúcar a la sangre. En personas con diabetes tipo 2, este proceso se complica porque no producen suficiente insulina para gestionar ese aumento.

Al respecto, la investigadora Harriet Wallberg-Henriksson señala que “el ejercicio matutino sea menos beneficioso para promover el metabolismo de la glucosa en personas con diabetes tipo 2”, ya que el esfuerzo intenso temprano eleva aún más la glucosa en lugar de reducirla. Básicamente, el azúcar se queda estancado en el flujo sanguíneo porque los músculos no logran absorberlo adecuadamente a esa hora, según informa La Tercera.

Ejercicio matutino. | Foto: Freepik

¿SIGNIFICA ESTO QUE NO DEBES ENTRENAR EN LA MAÑANA?

El impacto del ejercicio está condicionado por la fuerza del esfuerzo y el momento elegido. Si bien la tarde es ideal para entrenamientos fuertes, la mañana no está prohibida, siempre y cuando se modere la carga.

Para quienes no pueden cambiar su rutina temprana, los expertos sugieren optar por movimientos suaves, ya que “la actividad física ligera, como caminar a paso ligero, no parece tener un efecto similar en función del momento del día” en comparación con rutinas agotadoras.

Lo fundamental es no caer en el sedentarismo, pues como bien subraya la fisióloga Juleen Zierath, “el mensaje más importante sigue siendo que hacer ejercicio a cualquier hora es mejor que no hacer nada”.

VÍDEO RECOMENDADO: