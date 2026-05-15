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Resumen

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Se estima que cerca de uno de cada tres adultos en América Latina vive con cierto grado de resistencia a la insulina sin aún saberlo. (Foto: iStock)
Se estima que cerca de uno de cada tres adultos en América Latina vive con cierto grado de resistencia a la insulina sin aún saberlo. (Foto: iStock)
/ triloks
Por Sandra Chikhani

La glucosa tiene una conversación silenciosa con nosotros todos los días. Sube y baja dependiendo de lo que comemos, cómo dormimos, cuánto nos movemos y nuestro nivel de estrés. Y aunque un examen de “glucosa en ayunas” salga normal, eso no significa que el metabolismo esté funcionando bien.

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Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.