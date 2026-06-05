Durante años admiramos los superpoderes equivocados. Crecimos creyendo que las personas más exitosas eran las más inteligentes, las más talentosas, las más lindas o las más afortunadas. Y aunque todas esas cualidades tienen valor y pueden abrir muchas puertas, cada vez estoy más convencida de que existe una mucho más importante y, curiosamente, una de las menos reconocidas: la garra.

No hablo de esa idea romántica de alguien que nunca se rinde o que parece invencible. Hablo de algo mucho más humano. Hablo de esa fuerza interior que aparece cuando la vida te pone a prueba y descubres que eres capaz de sostener mucho más de lo que imaginabas. Porque, si hay algo que todos compartimos, es que tarde o temprano la vida nos desafía.

Se rompe una relación, fracasa un proyecto, perdemos a alguien que amamos, nos equivocamos, nos decepcionan o simplemente las cosas no salen como habíamos planeado. Nadie está exento de atravesar momentos difíciles. Y es justamente ahí donde ocurre algo fascinante: descubrimos partes de nosotros que permanecían dormidas.

A lo largo de los años he tenido la oportunidad de acompañar a miles de personas y hay algo que me sigue sorprendiendo. He visto personas convencidas de que no iban a poder superar una situación, que sentían que habían llegado a su límite, y tiempo después las he visto salir adelante con una fortaleza que ellas mismas desconocían.

De hecho, hay una frase que he escuchado una y otra vez: “No sabía que podía con tanto”. Creo que esa es una de las grandes revelaciones de la vida. La mayoría caminamos por el mundo subestimando nuestra propia capacidad. Pensamos que tenemos menos fuerza de la que realmente tenemos y que ciertos desafíos nos van a destruir. Sin embargo, cuando llega el momento, algo se activa dentro de nosotros: una reserva de energía, carácter y valentía que aparece cuando más la necesitamos. Eso es la garra. Y la mejor noticia es que no es un privilegio reservado para unos pocos. No depende de la genética, de la suerte, del lugar donde naciste ni de las oportunidades que recibiste. La garra se construye. Se fortalece cada vez que haces algo que te cuesta, cada vez que cumples una promesa contigo mismo, cada vez que eliges enfrentar una conversación incómoda en lugar de evitarla o cuando vuelves a intentarlo después de una caída. Por eso me gusta tanto una frase que repetimos constantemente en KO: todo se entrena.

Entrenamos el cuerpo, pero también podemos entrenar la calma, la confianza, la disciplina y nuestra capacidad de sostenernos cuando la vida se vuelve desafiante. La garra no aparece de la noche a la mañana; se desarrolla en las pequeñas decisiones diarias que tomamos cuando nadie nos está mirando. Quizás por eso creo que es el nuevo superpoder. Porque en un mundo que cambia constantemente, donde la incertidumbre parece ser la única certeza, la verdadera ventaja no está en ser el más brillante ni el más talentoso. Está en desarrollar la capacidad de adaptarte, reconstruirte y volver a empezar cuantas veces sea necesario.

La vida no siempre premia a quien tiene más dones o habilidades. Muchas veces termina premiando a quien desarrolló más carácter, a quien aprendió a confiar en sí mismo y a quien decidió construirse desde adentro. Por eso, si hoy estás atravesando un momento difícil, quiero recordarte algo: probablemente eres mucho más fuerte de lo que crees. Tal vez todavía no lo sabes, pero dentro de ti existe una fuerza esperando ser descubierta. Esa fuerza tiene nombre. Se llama garra. Y estoy convencida de que todos la tenemos. La diferencia está en si decidimos entrenarla o no.

Así que hoy te pregunto: ¿Qué esperas para descubrir la tuya? ¡Vamos!