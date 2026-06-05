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Resumen

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La garra no es un privilegio reservado para unos pocos. (Foto: iStock)
La garra no es un privilegio reservado para unos pocos. (Foto: iStock)
/ kieferpix
Por Ale Llosa

Durante años admiramos los superpoderes equivocados. Crecimos creyendo que las personas más exitosas eran las más inteligentes, las más talentosas, las más lindas o las más afortunadas. Y aunque todas esas cualidades tienen valor y pueden abrir muchas puertas, cada vez estoy más convencida de que existe una mucho más importante y, curiosamente, una de las menos reconocidas: la garra.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.