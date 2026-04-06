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Resumen

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Anne Hathaway y Meryl Streep en el avant premiere de "El diablo viste a la moda 2". (Foto: Agencias)
Anne Hathaway y Meryl Streep en el avant premiere de "El diablo viste a la moda 2". (Foto: Agencias)
Por Elida Morillo

La moda ama los grandes regresos. Y si hay uno que el universo fashion estaba esperando con verdadera devoción, es el de “The Devil Wears Prada”. Su esperada secuela promete revivir a dos de los personajes más influyentes del cine contemporáneo y devolvernos ese espectáculo visual donde cada look cuenta una historia. La gira de prensa ya comenzó y viene cargada de momentos memorables.

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