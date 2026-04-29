La capital peruana se convirtió en el epicentro del estilo y la sofisticación con el esperado avant premiere de “El diablo viste a la moda 2″. La velada reunió a celebridades, influencers y figuras del entorno digital en un evento que celebró el regreso de uno de los universos más icónicos del cine y la moda.

La alfombra roja estuvo marcada por la elegancia, la creatividad y una fuerte inspiración en el estilo editorial característico de la película. Figuras del espectáculo nacional destacaron con looks impactantes que evocaron el espíritu fashionista del filme.

Tráiler oficial

Una atmósfera vibrante donde la moda fue protagonista

La noche estuvo envuelta en una energía vibrante donde la moda fue el eje central. Diseños audaces, estilismos elegantes y múltiples referencias al universo editorial de la historia crearon una experiencia digna de las grandes capitales del mundo. Este tipo de eventos reafirma el creciente protagonismo de Lima como escenario de propuestas ligadas al entretenimiento y la industria fashion.

El regreso de un elenco icónico de Hollywood

La esperada secuela cuenta nuevamente con un elenco de primer nivel encabezado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, quienes retoman sus icónicos personajes.

Durante la cobertura del evento, Natalie Vértiz tuvo la oportunidad de entrevistar a Meryl Streep y Anne Hathaway, a quienes expresó su profunda admiración, generando uno de los momentos más comentados de la noche.

¿De qué trata “El diablo viste a la moda 2”?

En esta nueva entrega, la implacable Miranda Priestly vuelve a dominar el mundo editorial, pero enfrenta un desafío inesperado: su antigua asistente, Emily Charlton, ahora convertida en una poderosa ejecutiva rival. En medio del declive de los medios impresos, ambas competirán ferozmente por los ingresos publicitarios, mientras Miranda comienza a contemplar su retiro.

Fecha de estreno en Perú

El Diablo Viste a la Moda 2 llega a todos los cines del país este jueves, prometiendo conquistar tanto a los fanáticos de la primera película como a nuevas generaciones, con una historia cargada de drama, poder y, por supuesto, mucha moda.