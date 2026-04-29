Resumen

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"El diablo viste a la moda 2" se estrena en cines de Perú este jueves 30 de abril. (Foto: Cinecolor)
"El diablo viste a la moda 2" se estrena en cines de Perú este jueves 30 de abril. (Foto: Cinecolor)
Por Paolo Valdivia

La capital peruana se convirtió en el epicentro del estilo y la sofisticación con el esperado avant premiere de “El diablo viste a la moda 2″. La velada reunió a celebridades, influencers y figuras del entorno digital en un evento que celebró el regreso de uno de los universos más icónicos del cine y la moda.

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