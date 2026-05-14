La moda peruana vuelve a abrirse camino en la escena internacional, esta vez, la firma Balkanica, creada por la diseñadora peruana Tania Jelicic, forma parte del vestuario de “El diablo viste a la moda 2″, una de las secuelas más esperadas del cine ligado al universo de la moda. La aparición de la marca en la película representa un nuevo gran paso para el diseño peruano dentro de las grandes producciones de Hollywood.

El diseño elegido fue un cuello desmontable negro utilizado por Emily Blunt en su regreso como Emily Charlton, personaje emblemático de la primera entrega. La pieza destaca por su estructura rígida, acabados minimalistas y estética sofisticada, elementos que encajan con la nueva propuesta visual de la secuela.

La prenda pertenece a la colección de accesorios de Balkanica y actualmente forma parte de las piezas más representativas de la marca. El accesorio, denominado “Detachable Collar Black”, refleja una de las principales características de la firma: transformar elementos clásicos del vestuario en piezas contemporáneas con identidad propia. Este cuello negro tiene un estampado que recuerda a la cultura Precolombina.

Del Perú a Hollywood

Fundada en Perú, Balkanica ha construido una propuesta enfocada en accesorios y prendas de líneas arquitectónicas, inspiradas en la sastrería, el arte y la estética de Europa del Este. A través de cuellos desmontables, corsés, cinturones y piezas estructuradas, la marca busca reinterpretar el poder y la feminidad desde una mirada moderna y experimental.

En sus plataformas oficiales, la firma define sus diseños como piezas versátiles capaces de transformar un look básico en una propuesta de alto impacto visual. Esa identidad fue precisamente la que llamó la atención del equipo de vestuario de la película, donde cada detalle estilístico cumple una función narrativa.

La presencia de Balkanica en El Diablo viste a la moda 2 también confirma el creciente interés de la industria internacional por las marcas latinoamericanas independientes como es el caso de la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst, reconocida por su trabajo sostenible y por haber liderado anteriormente la dirección creativa de Chloé.

Diversos medios especializados destacaron que la secuela incorpora diseños de firmas de la región junto a reconocidas casas de lujo globales, evidenciando una moda cada vez más diversa y abierta a nuevas voces creativas.

Más allá de la visibilidad cinematográfica, el logro representa una vitrina importante para el talento peruano. La primera película, estrenada en 2006, se convirtió en un referente cultural para la industria de la moda, por lo que cualquier marca presente en pantalla obtiene una exposición inmediata frente a audiencias globales.

Sex an the City

Balkanica ya había ganado notoriedad internacional anteriormente gracias a colaboraciones y apariciones en editoriales de moda, como es el caso de And Just Like That…, el reboot de Sex and the City, una de las franquicias más influyentes de la televisión.

Esta conexión comenzó durante una feria de moda en Miami en 2023, donde los estilistas Molly Rogers y Danny Santiago descubrieron la propuesta de Balkanica y solicitaron varias prendas para la serie. A partir de ese momento, la marca peruana empezó a formar parte del vestuario del universo creado alrededor de Carrie Bradshaw y sus amigas.

En la segunda temporada de And Just Like That…, la actriz Karen Pittman apareció usando el vestido “Paracas Inti Dress”, una pieza translúcida marrón inspirada en reinterpretaciones gráficas del dios sol. Posteriormente, en la tercera temporada, la actriz Sarita Choudhury lució la “Túnica Gala”, un vestido negro asimétrico de lino y lentejuelas que apareció en escenas ambientadas en galerías de arte y cenas elegantes.

Estrenada hace unas semanas, El Diablo viste a la moda 2 marcó el regreso de una de las historias más influyentes sobre moda, medios y poder editorial. Dos décadas después de la primera película, la secuela vuelve a poner el foco en la transformación de la industria.