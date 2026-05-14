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Balkanica, la marca peruana que se suma a la secuela de "El Diablo Viste a la Moda 2".
Balkanica, la marca peruana que se suma a la secuela de "El Diablo Viste a la Moda 2".
Por Redacción EC

La moda peruana vuelve a abrirse camino en la escena internacional, esta vez, la firma Balkanica, creada por la diseñadora peruana Tania Jelicic, forma parte del vestuario de “El diablo viste a la moda 2″, una de las secuelas más esperadas del cine ligado al universo de la moda. La aparición de la marca en la película representa un nuevo gran paso para el diseño peruano dentro de las grandes producciones de Hollywood.

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