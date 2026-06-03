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En una de sus últimas colecciones, la diseñadora detrás de la marca, Bertha Cabrera, tomó como inspiración la majestuosidad de la Dama de Cao. (Foto: Galera)
En una de sus últimas colecciones, la diseñadora detrás de la marca, Bertha Cabrera, tomó como inspiración la majestuosidad de la Dama de Cao. (Foto: Galera)
Por Celeste Pérez

Durante años, las fibras naturales en el Perú estuvieron asociadas a la playa, el verano o la artesanía utilitaria. Para la diseñadora peruana Bertha Cabrera, sin embargo, siempre hubo algo más detrás de estos materiales. Hace casi una década fundó Galera con un objetivo claro: revalorar las fibras naturales y demostrar que podían convertirse en piezas de diseño contemporáneo y de lujo sostenible hechas en la industria de la moda del Perú.

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