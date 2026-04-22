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En 2024, Yupari estuvo presente en la Feria ArteBA junto a las obras de artistas como Venuca Evanán y Herbert Rodríguez.
En 2024, Yupari estuvo presente en la Feria ArteBA junto a las obras de artistas como Venuca Evanán y Herbert Rodríguez.
Por Celeste Pérez

Desde su concepción, las tablas de Sarhua (Ayacucho) han sido instrumento para narrar historias, costumbres y luchas a través de pinceladas con conciencia. Sumergida desde niña en esta tradición, Gaudencia Yupari hoy es reconocida internacionalmente por dar un paso más allá con valentía: demostrar que estas historias también resisten fuera de la madera, sobre telas con bordados igual de poderosos.

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