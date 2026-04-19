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Resumen

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Violeta Quispe Yupari (Lima, 1989 ) ha expuesto en la edición 60 de la Bienal de Venecia ( 2024 ) y Arco Madrid ( 2024, 2026 ) así como el MASP de Sao Paulo. (Fotos: Mario Zapata)
Violeta Quispe Yupari (Lima, 1989 ) ha expuesto en la edición 60 de la Bienal de Venecia ( 2024 ) y Arco Madrid ( 2024, 2026 ) así como el MASP de Sao Paulo. (Fotos: Mario Zapata)
Por Enrique Planas

La tradición ayacuchana nos dice que, para leer una tabla de Sarhua, se debe seguir un orden vertical y ascendente. Una historia gráfica que se lee de abajo hacia arriba. Este orden no es casual: lo define un simbolismo profundo vinculado a la cosmovisión andina y a la estructura de las viviendas donde la tabla, donada por los compadres de los recién casados, va instalada como la viga que sostiene el techo. A medida que vamos subiendo la mirada, recorremos la historia de los habitantes de la casa, plasmada en escenas cotidianas como la siembra, la cosecha o el tejido. Y por fin, en lo alto, vemos al sol y a la luna, divinos símbolos de protección.

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