Alberto Chimal: “Pasó la época en que los tecnócratas parecían progresistas”

El escritor mexicano Alberto Chimal.
Por Enrique Planas

Es un lugar común hablar de que la ciencia ficción se ha convertido en un género costumbrista. Que la coyuntura actual y la especulación científica parecieran llevarse una diferencia de meses, a causa del vertiginoso desarrollo tecnológico. Dos escritores, el mexicano Alberto Chimal (Toluca, 1970) y el peruano Daniel Collazos (Lima, 1980) coinciden al lanzar dos conjuntos de relatos en los que la inteligencia artificial adquiere un perturbador protagonismo.

