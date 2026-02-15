Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

José Carlos Yrigoyen escribe sobre el libro "Por qué hacen tanto ruido".
José Carlos Yrigoyen escribe sobre el libro "Por qué hacen tanto ruido".
Por José Carlos Yrigoyen

Leí por primera vez “Por qué hacen tanto ruido” de Carmen Ollé poco después de su aparición en 1992, motivado por mi encuentro con su “Noches de adrenalina” ese excepcional poemario que marcó época a principios de los ochenta. Sin embargo, “Por qué hacen tanto ruido” no despertó mi entusiasmo: me pareció un libro con pasajes impecables en su descripción del malestar urbano, algunas logradas escenas de enrarecido tono y poco más. He regresado a él luego de 30 años y tengo claro que no estaba preparado para comprender en toda su dimensión el informe contra sí misma que Ollé nos emplazaba. Como atenuante, pocos apreciaron su valor en ese momento. Tal vez la principal razón fue que era un libro íntimamente peleado con las férreas convenciones de la narrativa peruana de aquellos años. Otro motivo era el descarnado yo de la protagonista, Sarah, escritora, madre y esposa de Ignacio, un talentoso poeta con delirios persecutorios y consagrado a su gran obra magna mientras su mujer trabaja todo el día dando clases para poder mantener el hogar y evitar, jornada a jornada, que todo se venga abajo. Un personaje bastante adelantado a su época, todavía demasiado incómodo para los parámetros de aquel entonces.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

El desencanto, por José Carlos Yrigoyen
Reseñas

El desencanto, por José Carlos Yrigoyen

Realidad reseteada: José Carlos Yrigoyen reseña “Reinicios” de Edwin Chávez
Reseñas

Realidad reseteada: José Carlos Yrigoyen reseña “Reinicios” de Edwin Chávez

11 libros imprescindibles para llevar a la playa: una guía para perderse en la lectura este verano
Reseñas

11 libros imprescindibles para llevar a la playa: una guía para perderse en la lectura este verano

“El loco amor”, por Alonso Cueto
Reseñas

“El loco amor”, por Alonso Cueto