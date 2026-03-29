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Resumen

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“Todos los muertos de mi felicidad”, de Gabriel Rimachi Salier.
“Todos los muertos de mi felicidad”, de Gabriel Rimachi Salier.
Por José Carlos Yrigoyen

La lectura de “Todos los muertos de mi felicidad”, de Gabriel Rimachi Salier, nos mueve a formular algunas cuestiones. Se habla mucho de los narradores que apuestan por nuevos caminos que los alejen del imperante realismo, pero tal vez no se ha tratado lo suficiente a quienes intentan renovar las estructuras, motivos y temas de la vertiente realista sin escapar a sus influjos. Rimachi nos llama a tomarlo en cuenta desde ese ámbito.

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Tipo de trabajo:

RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.