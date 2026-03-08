Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Gisèle Pelicot recibió la colaboración de Judith Perrignon para su libro.
Gisèle Pelicot recibió la colaboración de Judith Perrignon para su libro.
Por José Carlos Yrigoyen

Decía Howard Fast que el infierno comienza cuando los actos más sencillos de la existencia se tornan monstruosos. El poderoso y espeluznante libro de memorias de Gisèle Pelicot, “Un himno a la vida”, parece haber sido escrito para sustentar esa afirmación.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.