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Resumen

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Documental "El páramo adolescente". (Foto: Difusión)
Documental "El páramo adolescente". (Foto: Difusión)
Por Juan Carlos Fangacio Arakaki

“El páramo adolescente” (“Teenage Wasteland”) nos presenta la historia de un grupo de estudiantes que, en 1991, como parte de un curso escolar, emprendieron una investigación documental que destapó un turbio caso de contaminación en su localidad, la pequeña ciudad de Middletown, en las afueras de Nueva York: un vertedero ilegal de desechos tóxicos.

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Tipo de trabajo:

RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.