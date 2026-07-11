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Resumen

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"Good Boy", del director Ben Leonberg.
"Good Boy", del director Ben Leonberg.
Por Juan Carlos Fangacio Arakaki

No recuerdo demasiadas películas en las que los animales, por más protagonistas que sean, tengan un rol y una presencia absolutamente central en la trama y la pantalla (una más o menos reciente es la extraordinaria “EO” del polaco Jerzy Skolimowski, con su burro estelar). Y en eso encaja “Good Boy”, cinta de terror sobrenatural en la que el perro Indy –su nombre en la ficción y en la realidad– lo abarca todo: la cámara está casi siempre a su altura, sus ojos se confrontan con los nuestros, lo seguimos de cerca cuando se mueve de una habitación a otra, e incluso nos detenemos a observarlo cada vez que no hace nada.

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Tipo de trabajo:

RevisiónCrítica de un servicio, producto u obra creativa.