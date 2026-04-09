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Resumen

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En esta película, Toni Servillo interpreta a Mariano de Santis, presidente de Italia. Está a pocos meses de dejar el cargo y tiene en carpeta una ley de eutanasia. ¿Debe promulgarla antes de entregar el cargo? ¿O dejarle la pesada mochila a quien será su sucesor? El protagonista de “La Grazia” es un mandatario atribulado por ese dilema. Es, en suma, un hombre que duda.

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Gustavo Bueno recuerda escena de "La ciudad y los perros" en un nuevo episodio de #AsíSeHizo. (Fuente: El Comercio | Foto: Piko Tamashiro)
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