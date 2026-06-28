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Resumen

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Incertidumbre reflejada en “Luna saliendo sobre el mar” pintada en 1822 por Caspar David Friedrich, máximo exponente del Romanticismo alemán.
Incertidumbre reflejada en “Luna saliendo sobre el mar” pintada en 1822 por Caspar David Friedrich, máximo exponente del Romanticismo alemán.
/ Print Collector
Por Alonso Cueto

Vivir en la incertidumbre. No saber si llegaremos al final del día, al final de la semana, al final del mes, si tendremos que dejarlo todo, si algun sicario nos va a disparar o va a dispararle a mi papá o a mi hermano o hermana. No saber si lo que vamos a vender en nuestro kiosko o nuestro puesto va a alcanzar para algo al final del día. No saber si nos va a dar alguna enfermedad o vamos a tener un accidente, lejos de cualquier posta médica donde tendremos que hacer cola desde las cinco de la mañana. No saber si nos demorará menos de tres horas llegar al trabajo después de tomar una mototaxi, un micro pequeño y un ómnibus o un tren, bajando del lugar donde vivimos. Saber que por más que haya habido elecciones y hay un nuevo gobierno, en el mejor de los casos las condiciones seguirán igual, al menos por un buen tiempo. No saber si podremos vacunar a los hijos, si será suficiente con las contribuciones en los comedores populares y con las asociaciones parroquiales.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.