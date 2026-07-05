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Resumen

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El personaje de María es protagonista en la cinta “Metrópolis”. (Foto: Getty Images)
El personaje de María es protagonista en la cinta “Metrópolis”. (Foto: Getty Images)
/ Buyenlarge
Por Alfonso Rivadeneyra García

En pleno debate en torno a la inteligencia artificial, alimentada ahora por visiones críticas como la encíclica del papa León XIV o el apoyo de un cineasta como Martin Scorsese a un proyecto de sistematización de storyboards, vale la pena volver a ver lo que hace 100 años ya nos advertía Fritz Lang, el mayor representante del expresionismo alemán. Su filme “Metrópolis” imaginó un futuro con fecha, un 2026 marcado por la desigualdad y la rebelión frente a máquinas incapaces de detenerse.

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