Como parte del lanzamiento de la nueva colección de juegos de mesa de “El Comercio” en alianza con Devir, este viernes 24 de julio los asistentes a la Feria Internacional del Libro de Lima 2026 podrán participar de una jornada gratuita para probar los juegos.

El evento se desarrollará en el Auditorio Fundación BBVA Blanca Varela de la FIL, que este año se desarrolla en el Centro de Exposiciones del Jockey, en el distrito de Surco.

Durante el evento, los asistentes podrán aprender las reglas, probar distintos títulos y descubrir por qué los juegos de mesa viven uno de sus mejores momentos como alternativa de entretenimiento para compartir en familia o con amigos.

Para participar en la experiencia, deberás seguir estos pasos:

Llena previamente tu inscripción en https://elcomercio.pe/devir/

Hacerte resente en el evento el día 24 de julio a partir de las 2:00 p.m.

Los asistentes a la jroanada recibirán, además, una suscripción digital gratuita a El Comercio por un mes, disfrutarán de snacks y bebidas durante la actividad y participarán en sorteos exclusivos de juegos Devir.

José Miguel de Ita, gerente de Marketing y Data del Grupo El Comercio. (Foto: Antonio Melgarejo/ GEC) "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

Asimismo, los suscriptores de El Comercio contarán con un 15 % de descuento en la compra de los juegos, que incluyen títulos como:

Código Secreto

Fantasma Blitz

Fantasma Blitz Mini

Catan

Catan Cartas Mini

Carcassonne Básico

Ubongo

Polilla Tramposa

Sushi Go

Sushi Go Gira

Come Dim Sum