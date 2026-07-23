Como parte del lanzamiento de la nueva colección de juegos de mesa de “El Comercio” en alianza con Devir, este viernes 24 de julio los asistentes a la Feria Internacional del Libro de Lima 2026 podrán participar de una jornada gratuita para probar los juegos.
El evento se desarrollará en el Auditorio Fundación BBVA Blanca Varela de la FIL, que este año se desarrolla en el Centro de Exposiciones del Jockey, en el distrito de Surco.
Durante el evento, los asistentes podrán aprender las reglas, probar distintos títulos y descubrir por qué los juegos de mesa viven uno de sus mejores momentos como alternativa de entretenimiento para compartir en familia o con amigos.
Para participar en la experiencia, deberás seguir estos pasos:
- Llena previamente tu inscripción en https://elcomercio.pe/devir/
- Hacerte resente en el evento el día 24 de julio a partir de las 2:00 p.m.
Los asistentes a la jroanada recibirán, además, una suscripción digital gratuita a El Comercio por un mes, disfrutarán de snacks y bebidas durante la actividad y participarán en sorteos exclusivos de juegos Devir.
Asimismo, los suscriptores de El Comercio contarán con un 15 % de descuento en la compra de los juegos, que incluyen títulos como:
- Código Secreto
- Fantasma Blitz
- Fantasma Blitz Mini
- Catan
- Catan Cartas Mini
- Carcassonne Básico
- Ubongo
- Polilla Tramposa
- Sushi Go
- Sushi Go Gira
- Come Dim Sum
El ingreso a la FIL Lima tendrá un costo de S/7,50 de lunes a jueves, y S/10 los fines de semana y feriados. Estudiantes y docentes pagan la mitad. Libre para menores de 5 años y mayores de 65. Si eres suscriptores de “El Comercio”, podrás acceder a un 20% de descuento en el precio de tus entradas.
La FIL Lima 2026 se desarrolla en el Centro de Exposiciones Jockey, ubicado en Av. Javier Prado Este cruce con carretera Panamericana Sur S/N , alt. Puerta 1 Hipódromo de Monterrico. Para quienes van con automóviles, las cocheras estarán disponibles en el Centro Comercial Jockey Plaza, con un precio por estacionamiento adicional al de la entrada a la feria.
El evento de juegos será el 24 de julio de 2026 desde las 2:00 p.m. a 4:45 p.m. ¿Lugar? Centro de Exposiciones del Jockey – Feria Internacional del Libro de Lima. Auditorio Fundación BBVA Blanca Varela. Inscripciones en este enlace.
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