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Resumen

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El celebérrimo padre de Astérix, del Pequeño Nicolás y de Lucky Luke divirtió y sigue divirtiendo a generaciones. En la imagen, Goscinny en retrato de 1969.
El celebérrimo padre de Astérix, del Pequeño Nicolás y de Lucky Luke divirtió y sigue divirtiendo a generaciones. En la imagen, Goscinny en retrato de 1969.
/ Keystone-France
Por Enrique Planas

Estamos en el año 50 antes de Cristo. Toda la Galia está ocupada por los romanos. ¿Toda? ¡No! Después de más de seis décadas acompañando las aventuras de Astérix, sabemos que siempre hay personas irreductibles, tanto en el cómic como en la vida. René Goscinny y Albert Uderzo fueron, sin duda, dos de ellas.

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