Hasta hace unos años, Pedro N. Montero era un secreto envuelto en un enigma. Siendo contemporáneo del arequipeño Max T. Vargas (considerado el maestro de los hermanos Vargas y del mismo Martín Chambi), el fotógrafo nacido en Piura en 1862 no gozó del mismo predicamento entre los investigadores. ¿Cómo puede perderse la memoria del primer retratista de Piura? Para Andrés Garay, curador de la exposición que en breve le dedicará el ICPNA de Miraflores, este olvido obedece a un dato clave: mientras los fotógrafos del sur andino registraron y difundieron con su crédito los importantes hallazgos arqueológicos de su tiempo, Montero no contó con ningún vestigio precolombino que pudiera proyectar a Piura como un territorio atractivo para la mirada foránea.

Retrato del estudio de Pedro N. Montero: “Niños y mascota en estudio” (1920).Impresión a partir negativo de plata gelatina sobre vidrio. (Archivo Jan Mulder / UDEP) / Luis Luna Victoria M. 2026

Para el investigador, ese es un factor a tener en cuenta, pues los estudios en la historia de nuestra fotografía suelen valorar especialmente el legado de los fotógrafos del sur, en detrimento de lo que hicieron sus colegas en el resto del territorio nacional. “Él fotografió la vida cotidiana de Piura, una sociedad que trataba entonces de insertarse en la modernidad que acompañaban las nuevas industrias petrolera y pesquera”, afirma.

Las dos Piuras

La mirada de Montero es abarcadora. Le tomó el pulso a la sociedad piurana y la fotografió con un propósito: difundir sus imágenes más allá de la región. Si bien su trabajo muestra un bien aprendido lenguaje académico del retrato de estudio a la europea, Montero también tenía el nervio del documentalista interesado por salir a la calle. Por eso, además de bellas piuranas captadas a contraluz, encontramos retratos de jóvenes bailando tondero entre los algarrobos del bosque seco, el caballo de un militar en pleno salto, autos que empiezan a cruzar las polvorientas calles de la ciudad y, cómo no, las devastaciones producidas por el terremoto de 1912 y la posterior inundación de 1925. “Montero se desenvuelve entre la formalidad del estudio fotográfico y el vértigo de quien es un testigo de su sociedad”, afirma Garay, destacando del artista, más allá de su dominio técnico, su aguda conciencia de la imagen como una demanda social de una ciudad deseosa de ser representada. De allí su interés en lo documental con un propósito divulgativo a través de la prensa, así como el profuso tiraje de postales difundidas a nivel nacional.

Piuranas en estudio ( 1925 ). Impresión a partir negativo de plata gelatina sobre vidrio. (Archivo Jan Mulder / UDEP) / Luis Luna Victoria M. 2026

A inaugurarse el 7 de octubre en el espacio Venancio Shinki del ICPNA, la muestra “Pedro N. Montero. El fotógrafo de Piura. 1890-1930” presenta placas de vidrio del siglo XIX, cartones originales, postales, así como delicados retratos de sociedad, todo ello acompañado por álbumes de fotos originales y una colección de publicaciones de época que permiten darle a su obra una comprensión más coherente.

Apuntaba el redactor de la revista Variedades en su edición del 28 de marzo de 1925: “Gracias al celo y diligencia extraordinarios de nuestro corresponsal gráfico en Piura, don Pedro N. Montero, podemos ofrecer a nuestros lectores las interesantes vistas que aparecen en estas páginas, y que reproducen los efectos desastrosos que las lluvias torrenciales y las crecientes enormes del “Piura” han realizado en la ciudad de Pizarro”. El periodista intenta comparar este fenómeno con el también catastrófico sismo que arruinó la urbe norteña en 1912, sin decidir cuál fue peor.

Terremoto 1912. Esquina Plaza de Armas ( 1912 ). Postal en gelatina de plata. (Colección Víctor Helguero Checa) / Luis Luna Victoria Moreno

Para Andrés Garay, investigador de la Universidad de Piura, estos registros son parte de un proyecto divulgativo muy consciente y que Montero inició tempranamente, desde sus primeros fotograbados publicados en el histórico semanario El Perú Ilustrado, en 1889, a los 27 años. “Estamos hablando de un interés precoz por dar a conocer su propia región”, afirma. Un propósito que permanecerá a lo largo de los siguientes 40 años.

Reconstruir la biografía y el legado del artista ha sido un rompecabezas para Garay, investigación que él describe como “casi arqueológica”. En efecto, son veinte años de revisar colecciones familiares, documentos y material de prensa, que permitieron incluso el hallazgo de un pequeño conjunto de placas originales, adquiridas por la colección Jan Mulder y custodiadas por la Universidad de Piura. Todo aquello fue fundamental para entender la complejidad de Montero.

Grupo de adolescentes en estudio (1912). (Archivo Jan Mulder / UDEP) / Luis Luna Victoria M. 2026

“Hemos tenido que hacer una filigrana de datos”, explica el investigador, quien con la ayuda de los colegas José Cerna y Adriana Correa, empezó a tejer una cronología documentada y solvente de su biografía. “Ha costado mucho, pues su archivo de negativos está perdido”, lamenta Garay. En efecto, según declaraciones de la familia de Montero, las lluvias del fenómeno El Niño registradas en 1983 fueron las responsables de la pérdida de su archivo fotográfico, custodiado entonces por una de sus hijas. Ironías de la vida: el registro de las destrucciones causadas por el diluvio de 1925 se perdió por un fenómeno de parecida intensidad casi sesenta años después.

Crecida del río Piura y defensa ribereña con sacos ( 1925 ). Impresión a partir negativo de plata gelatina sobre vidrio. (Archivo Jan Mulder / UDEP)

Una ciudad desde lo alto

El vínculo de Pedro Montero Carrasco con el periodismo gráfico se dio desde temprano. Ya en 1887 aparecía su nombre como “agente” en Catacaos (añeja forma de decir corresponsal) de El Perú Ilustrado. En 1896, Montero instala su taller en Piura, exactamente en los bajos del Hotel López, frente a la Plaza de Armas. “La fotografía de P. N. Montero es la mejor”, dicen los anuncios de la prensa local. La publicidad se justifica en una Piura con intensa actividad fotográfica, contándose los nombres de retratistas como Manuel Moral, Fernando Garreaud, Enrique Brüning, los hermanos Hermógenes y Rubén Gálvez Mata, Guillermo Arboleda, Manuel Antonio Menéndez, Esteban Gismondi y Juan A. Coronado, entre otros.

Niño con proyector. Imagen para tarjeta de saludo (1924). (Archivo Jan Mulder / UDEP) / Luis Luna Victoria M. 2026

Impulsando un negocio rentable, diez años después Montero se trasladó a un espacio más amplio, en la casa Clark, en los altos de Lee San & Ca., en la esquina de la calle Tacna frente a la iglesia matriz. Ya en 1909 las revistas limeñas Ilustración Peruana y Variedades lo tenían como colaborador regular. Desde entonces hasta 1927, la investigadora de la Universidad de Piura Adriana Correa contabilizó más de 260 fotografías publicadas en Variedades, la revista dirigida por Clemente Palma.

Será el 24 de julio de 1912 cuando Montero salga a la calle y cubra el mayor terremoto que se recuerde en Piura. Podemos imaginar la dolorosa comisión: recorre las derruidas esquinas de la Plaza de Armas y los pabellones derruidos del cementerio; sube a las azoteas para captar los cuatro puntos cardinales de la derruida ciudad. Según explica Garay, son las primeras imágenes que se conservan, realizadas con una máquina fotográfica moderna, de una catástrofe de tal magnitud.

Vista desde el avión de Herbert Tweddle ( 1922 ). Publicada en la revista “Variedades”. (Colección privada) / Luis Luna Victoria Moreno

Al año siguiente, el fotógrafo se apunta otra primicia: la primera fotografía aérea de la tierra de Grau, realizada desde el avión de Herbert Tweddle, pionero de la aviación peruana que en un biplano Standard J-1 unió Piura con la capital llevando el correo. Un siglo antes de que se popularizaran los drones, la revista Variedades publicaba esta visión inédita. “El foco que logró Montero estando en movimiento, en el aire, a cámara descubierta, es realmente una hazaña técnica”, advierte Garay.

Otra dolorosa primicia se imprimirá tras las lluvias de 1925. El fotógrafo se enfoca en la crecida del río Piura, las defensas ribereñas con sacos de arena cerca del mercado y el resto de la ciudad inundada. Tampoco se conservan otros registros de desastres a causa del fenómeno El Niño previos a sus fotografías publicadas en Variedades. “Consciente de que la cámara tenía ese poder de registro con credibilidad, cuando ocurren esos episodios lo que hizo Montero fue concentrarse en ellos y publicarlos de inmediato. Tenía una intención clarísima de dar a conocer estos episodios catastróficos”, apunta Garay.

Además… El terremoto en imágenes Portada del diario “La Crónica”, del jueves 8 de agosto de 1912, donde publica la colapsada Iglesia Matriz, con solo parte del campanario en pie visto desde el lado oeste. Años después ocuparía su lugar la actual catedral de Piura. Para el investigador Andrés Garay, se trata de las primeras imágenes registradas, con una máquina fotográfica moderna, de una catástrofe de tal magnitud en el norte peruano.

Postales de mi tierra En 1908, Montero puso en circulación la primera serie de postales piuranas a partir de sus fotografías. Fue una edición a cargo de la Librería Ramos. En la época resultaban un producto comercial masivo, barato y de alta demanda que servía como medio de comunicación rápida y difusión visual de la ciudad de Piura y sus alrededores para el resto del país. Asimismo, ayudaban a documentar y difundir paisajes urbanos, monumentos, costumbres locales y eventos históricos, como sucedió con el terremoto de 1912.

El álbum de María Elisa Uno de los hallazgos más atractivos de la muestra corresponde al álbum de retratos de María Elisa Palma. Se trata de un objeto único. Con solo 17 centímetros de ancho por 10.6 cm. de largo, contiene 153 retratos en miniatura (2.3 cm. por 4.7 cm.) de niños, jóvenes y adultos, con el sello del estudio Montero en el reverso. Algunas imágenes llevan dedicatorias, con letras dibujadas con pluma muy fina. “Es un objeto elaborado para ser contemplado por una joven en su privacidad. Realizada entre 1916 y 1918, esta pieza es interesantísima.