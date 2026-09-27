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Resumen

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Pedro N. Montero: un fotógrafo en diferentes registros. (Archivo Jan Mulder / UDEP)
Pedro N. Montero: un fotógrafo en diferentes registros. (Archivo Jan Mulder / UDEP)
Por Enrique Planas

Tres niños con un perro. Sentados juntos en el suelo, frente a un telón de fondo de estudio. En el retrato, el acercamiento del fotógrafo nos resulta cálido y natural: hasta el perro parece posar. La mayor, de impecable vestido blanco, abraza suavemente a su hermano, vestido con traje de marinero. Al lado, el menor va de traje oscuro de pana y apoya su mano sobre su mascota, echada pacíficamente a su lado. La iluminación difusa y suave, propia del retrato de estudio de principios del siglo pasado, resalta la inocencia y nobleza de sus miradas. Un trabajo que revela a un artista en plena madurez creativa en los optimistas años veinte y que, al reverso de la foto, estampa el sello del estudio que lleva su nombre: Pedro N. Montero.

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