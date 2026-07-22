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Resumen

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Conoce las actividades de la 30 edición de la Feria Internacional del Libro de Lima.
Conoce las actividades de la 30 edición de la Feria Internacional del Libro de Lima.
/ FIL Lima
Por Alfonso Rivadeneyra García

Llegó el momento. Este miércoles empieza la 30 edición de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026). Actividades culturales, paneles, conferencias y, por supuesto, miles de libros en diversas promociones.