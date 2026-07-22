Llegó el momento. Este miércoles empieza la 30 edición de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026). Actividades culturales, paneles, conferencias y, por supuesto, miles de libros en diversas promociones.

Alberto Fuguet (Chile), Agustina Bazterrica (Argentina), América Rodas (México), Fernanda Trías (Uruguay), Gloria Susana Esquivel (Colombia) y demás invitados internacionales se harán presentes en los 16 días de actividades.

A continuación, las actividades del día 1:

FIL Lima 2026: las actividades del día 1 - martes 22 de julio

2:00 p.m. a 2:45 p.m.

AUDITORIO CÉSAR VALLEJO

Presentación: Monitor Huáscar la planta de propulsión de vapor de Reynaldo Pizarro

Participa: Valm. Reynaldo Pizarro

Organiza: Marina de Guerra del Perú

AUDITORIO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Actividad: Ceremonia de matasellado FIL Lima 2026

Organiza: Servicios Postales del Perú (Serpost)

AUDITORIO LAURA RIESCO

Presentación: Pintar el sacrificio: el imaginario de la batalla de Arica por Juan Lepiani de Iván Pineda

Participan: Martina Vinatea, Ana Mamie Raguz e Iván Pineda

Organiza: Instituto Riva-Agüero - PUCP

PABELLÓN ECUADOR

Presentación: Hecho a mano

Participan: María Gabriela Vasquez de CIDAP (Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares)

Organizador: Ecuador - País invitado

3:00 p.m. a 3:45 p.m.

AUDITORIO CÉSAR VALLEJO

Presentación: Vértebras de Marcelo Arce Garín

Participan: Luis Fernando Chueca, Astrid Soldevilla, Luis Alberto Castillo y Marcelo Arce Garín

Organiza: Maxi Books

AUDITORIO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Conversatorio: El Centro de Altos Estudios Nacionales como cuna del pensamiento estratégico nacional

Participan: Dr. Carlos González, Cap. Jaime Taype, Dra. Helga Frech

Organiza: Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN)

AUDITORIO LAURA RIESCO

Conversatorio: Acceso abierto y visibilidad científica: desafíos y perspectivas de la inclusión femenina

Participan: Jubitza Franciskovic, Giovana Hurtado, Carmen Santisteban y Maria Fernanda Aldonato (mod.)

Organiza: ESAN

4:00 p.m. a 4:45 p.m.

AUDITORIO CÉSAR VALLEJO

Presentación: Apocalipsis de una noche de verano de Rodolfo Hinostroza

Participan: Joseph Mulligan, Elton Honores, Miguel Tejada, Marbe Marticorena y Víctor Ruiz Velazco

Organiza: Universidad César Vallejo

AUDITORIO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Conversatorio: Bukowski: La enfermedad de escribir Participan: J.J. Maldonado, Carlos Arámbulo y Omar Guerrero (mod.)

Organiza: Libros del Zorro Rojo

AUDITORIO LAURA RIESCO

Presentación: La gobernación del Perú de César Ruiz Ledesma

Participan: Teófilo Gutiérrez, Antonio Zapata, Walter Ventosilla y César Ruiz Ledesma

Organiza: Editorial Apogeo

Actividades infantiles

2:00 p.m. a 2:45 p.m.

Murciélagos, nuestros amigos nocturnos

Participa: Patricia Chang

Organiza: Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma y Programa de Conservación de Murciélagos del Perú

Edades sugeridas: 4 a 7 años

Estelar FIL

9:30 p.m. a 10:15 p.m.

Kayfex

Lugar: Auditorio fundación BBVA - Blanca Varela