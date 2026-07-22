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Llegó el momento. Este miércoles empieza la 30 edición de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026). Actividades culturales, paneles, conferencias y, por supuesto, miles de libros en diversas promociones.
Llegó el momento. Este miércoles empieza la 30 edición de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026). Actividades culturales, paneles, conferencias y, por supuesto, miles de libros en diversas promociones.
Alberto Fuguet (Chile), Agustina Bazterrica (Argentina), América Rodas (México), Fernanda Trías (Uruguay), Gloria Susana Esquivel (Colombia) y demás invitados internacionales se harán presentes en los 16 días de actividades.
A continuación, las actividades del día 1:
FIL Lima 2026: las actividades del día 1 - martes 22 de julio
2:00 p.m. a 2:45 p.m.
AUDITORIO CÉSAR VALLEJO
Presentación: Monitor Huáscar la planta de propulsión de vapor de Reynaldo Pizarro
Participa: Valm. Reynaldo Pizarro
Organiza: Marina de Guerra del Perú
AUDITORIO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Actividad: Ceremonia de matasellado FIL Lima 2026
Organiza: Servicios Postales del Perú (Serpost)
AUDITORIO LAURA RIESCO
Presentación: Pintar el sacrificio: el imaginario de la batalla de Arica por Juan Lepiani de Iván Pineda
Participan: Martina Vinatea, Ana Mamie Raguz e Iván Pineda
Organiza: Instituto Riva-Agüero - PUCP
PABELLÓN ECUADOR
Presentación: Hecho a mano
Participan: María Gabriela Vasquez de CIDAP (Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares)
Organizador: Ecuador - País invitado
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3:00 p.m. a 3:45 p.m.
AUDITORIO CÉSAR VALLEJO
Presentación: Vértebras de Marcelo Arce Garín
Participan: Luis Fernando Chueca, Astrid Soldevilla, Luis Alberto Castillo y Marcelo Arce Garín
Organiza: Maxi Books
AUDITORIO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Conversatorio: El Centro de Altos Estudios Nacionales como cuna del pensamiento estratégico nacional
Participan: Dr. Carlos González, Cap. Jaime Taype, Dra. Helga Frech
Organiza: Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN)
AUDITORIO LAURA RIESCO
Conversatorio: Acceso abierto y visibilidad científica: desafíos y perspectivas de la inclusión femenina
Participan: Jubitza Franciskovic, Giovana Hurtado, Carmen Santisteban y Maria Fernanda Aldonato (mod.)
Organiza: ESAN
4:00 p.m. a 4:45 p.m.
AUDITORIO CÉSAR VALLEJO
Presentación: Apocalipsis de una noche de verano de Rodolfo Hinostroza
Participan: Joseph Mulligan, Elton Honores, Miguel Tejada, Marbe Marticorena y Víctor Ruiz Velazco
Organiza: Universidad César Vallejo
AUDITORIO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
Conversatorio: Bukowski: La enfermedad de escribir Participan: J.J. Maldonado, Carlos Arámbulo y Omar Guerrero (mod.)
Organiza: Libros del Zorro Rojo
AUDITORIO LAURA RIESCO
Presentación: La gobernación del Perú de César Ruiz Ledesma
Participan: Teófilo Gutiérrez, Antonio Zapata, Walter Ventosilla y César Ruiz Ledesma
Organiza: Editorial Apogeo
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Actividades infantiles
2:00 p.m. a 2:45 p.m.
Murciélagos, nuestros amigos nocturnos
Participa: Patricia Chang
Organiza: Museo de Historia Natural de la Universidad Ricardo Palma y Programa de Conservación de Murciélagos del Perú
Edades sugeridas: 4 a 7 años
Estelar FIL
9:30 p.m. a 10:15 p.m.
Kayfex
Lugar: Auditorio fundación BBVA - Blanca Varela
Del 22 de julio al 6 de agosto del 2026
De 11:00 a.m. a 10:00 p.m.
Centro de Exposiciones Jockey (Av. Javier Prado con la Panamericana Sur, Santiago de Surco)
Entradas a la venta en boletería y en Teleticket.
Suscriptores de El Comercio tienen un 20% de descuento en entradas.