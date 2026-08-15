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Resumen

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La escritora mexicana América Rodas participó en la FIL Lima 2025, donde presentó su obra. Conversamos con ella sobre su nuevo libro y el universo de la literatura BL.
La escritora mexicana América Rodas participó en la FIL Lima 2025, donde presentó su obra. Conversamos con ella sobre su nuevo libro y el universo de la literatura BL.
Por Ángel Navarro Quevedo

En algún rincón del cuarto de una adolescente, se encuentra un libro peculiar. En la portada dos hombres están sentados mientras uno no deja de mirar al otro. Ese libro es “Una perfecta confusión”, la nueva novela de América Rodas, una autora que ha encontrado en el BL —Boys’ Love— el territorio para construir sus historias y conectar con una generación de lectores que creció leyendo en internet.

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