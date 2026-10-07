BTS inició este miércoles 7 de octubre su primer concierto en Lima y los siete integrantes de la agrupación surcoreana tuvieron distintos momentos de interacción con el público del Estadio San Marcos. Durante sus intervenciones, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook utilizaron frases en español para dirigirse a los asistentes.

El concierto comenzó a las 8 p.m., luego de una jornada marcada por la llegada de miles de seguidores al recinto. Se reportó que el público de campo empezó a ingresar desde las 4 p.m., mientras que el acceso para las tribunas se habilitó desde las 5 p.m.

Durante los primeros minutos del espectáculo, los integrantes se dirigieron al ARMY peruano y destacaron que se trataba de su primer encuentro con sus seguidores en el país.

Estas fueron algunas de las frases que pronunciaron los integrantes:

V: “Ustedes llenaron este estadio gigante. ¿Están listos para una noche loca?”

“Ustedes llenaron este estadio gigante. ¿Están listos para una noche loca?” Jungkook: “Es nuestra primera vez en Lima. Haremos que esta noche sea especial”

“Es nuestra primera vez en Lima. Haremos que esta noche sea especial” Jimin: “Nos demoramos mucho para venir a Lima. Así que haremos un show increíble”

“Nos demoramos mucho para venir a Lima. Así que haremos un show increíble” SUGA: “¿Están listos?"

“¿Están listos?" Jin: “BTS está listo. ¿Army están listos?"

“BTS está listo. ¿Army están listos?" J-Hope: “Siento que va hacer una locura. Esta noche confío en ustedes”

“Siento que va hacer una locura. Esta noche confío en ustedes” RM: “Muy bien. Vamos”.

LOS SIETE MIEMBROS SALUDANDO EN ESPAÑOL A LAS ARMYS PERUANAS 😭💜🥹 https://t.co/FyfC4bjikZ — ٭ (@_sdl93) October 8, 2026

Más adelante, durante el desarrollo del espectáculo, los integrantes volvieron a hablar en español para interactuar con el público antes de una de las siguientes canciones. En ese momento, pidieron a los asistentes que cantaran con fuerza y acompañaran la presentación.

V: “Armys si siguen así de impresionantes, no necesito nada más”

“Armys si siguen así de impresionantes, no necesito nada más” JK: “Saben qué, no hemos llegado ni a la mitad. No se cansen, disfruten”

“Saben qué, no hemos llegado ni a la mitad. No se cansen, disfruten” Jimin: “La siguiente canción cantemos más fuerte. Vamos con todo”.

La interacción en español ocurrió durante un concierto que marca el debut de BTS en territorio peruano. La agrupación llegó a Lima como parte de su gira mundial “Arirang”, después de presentarse previamente en otros países de la región.

El encuentro con los seguidores comenzó antes del concierto. Durante la tarde, los integrantes participaron en la prueba de sonido, actividad incluida en el Latin America Soundcheck VIP Package.

La presentación de este miércoles es la primera de las tres fechas programadas en Lima. BTS volverá al escenario del Estadio San Marcos este viernes 9 y sábado 10 de octubre, fechas que forman parte de su gira mundial “Arirang”. Las tres presentaciones tienen las entradas agotadas.

Para las siguientes fechas, la operación especial de transporte se mantendrá alrededor del recinto. La ATU anunció que los servicios B y C del Metropolitano ampliarán su atención hasta la medianoche durante los días de concierto, mientras que el servicio Lechucero continuará después de ese horario.