(De izquierda a derecha) Jungkook, Suga, Jin, Jimin, J-Hope, V y RM de BTS en una foto de archivo. (Foto: AFP)
(De izquierda a derecha) Jungkook, Suga, Jin, Jimin, J-Hope, V y RM de BTS en una foto de archivo. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

BTS inició este miércoles 7 de octubre su primer concierto en Lima y los siete integrantes de la agrupación surcoreana tuvieron distintos momentos de interacción con el público del Estadio San Marcos. Durante sus intervenciones, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook utilizaron frases en español para dirigirse a los asistentes.

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