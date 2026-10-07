Las puertas del Estadio San Marcos ya se abrieron este miércoles 7 de octubre para recibir al público que asistirá al primer concierto de BTS en Lima. El ingreso se realiza de manera progresiva de acuerdo con la ubicación de los asistentes, como parte de la programación establecida para evitar una llegada masiva al mismo tiempo.

El público de campo tiene habilitado su ingreso desde las 16:00, mientras que quienes cuentan con entradas para las tribunas podrán ingresar desde las 17:00. El concierto está programado para comenzar a las 20:00.

Live Nation recordó que los asientos de las tribunas son numerados, por lo que recomendó a los asistentes con boletos para estos sectores no acudir antes de las 16:00.

Primero ingresaron los asistentes con acceso Soundcheck

Antes de la apertura para el público general, un grupo de asistentes que adquirió el acceso Soundcheck comenzó su ingreso al recinto. El registro para este sector estará habilitado hasta las 14:00, como paso previo a la prueba de sonido prevista para esa misma hora.

Este acceso corresponde a una experiencia preferencial vinculada al concierto y permite a sus beneficiarios ingresar antes que el resto del público para participar de la prueba de sonido.

BTS PERFORMING "IDOL" DURING HIS SOUNDCHECK 🇵🇪 https://t.co/T561Or5mRr — yaz⁷ (@_sgminseven) October 7, 2026

De esta manera, la organización estableció diferentes horarios de acceso durante la jornada: primero el registro e ingreso correspondiente al Soundcheck y posteriormente la apertura de puertas para campo y tribunas.

¿A qué hora comienza el concierto de BTS en Lima?

El espectáculo de BTS está previsto para las 20:00 horas de este miércoles 7 de octubre en el Estadio San Marcos. La apertura de las puertas se realiza varias horas antes para facilitar el ingreso de los miles de asistentes.

La programación contempla el acceso a campo desde las 16:00 y a tribunas desde las 17:00. En el caso de estas últimas, los boletos tienen ubicación asignada y numerada.

Cientos de seguidores de BTS se concentran en San Marcos a la espera del primer concierto en Lima. Foto: EC

BTS tendrá tres conciertos en Lima

La presentación de este miércoles será la primera de las tres fechas de BTS en Lima, como parte de su encuentro con la comunidad ARMY Perú.

Las otras dos presentaciones están programadas para el viernes 9 y sábado 10 de octubre, también en el Estadio San Marcos. Las tres fechas forman parte de la llegada del grupo surcoreano a la capital peruana.

La jornada de este miércoles marca así el inicio de una serie de tres conciertos consecutivos que congregarán a miles de seguidores de BTS en Lima.

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