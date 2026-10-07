Cientos de seguidores se concentran en los exteriores de la Universidad San Marcos a la espera del primer concierto de BTS en Lima. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
Cientos de seguidores se concentran en los exteriores de la Universidad San Marcos a la espera del primer concierto de BTS en Lima. Foto: Cesar Bueno @photo.gec
Por Redacción EC

Las puertas del Estadio San Marcos ya se abrieron este miércoles 7 de octubre para recibir al público que asistirá al primer concierto de BTS en Lima. El ingreso se realiza de manera progresiva de acuerdo con la ubicación de los asistentes, como parte de la programación establecida para evitar una llegada masiva al mismo tiempo.

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